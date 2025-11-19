Thanh Niên và tôi: 22 năm gắn bó với Báo Thanh Niên Online

Một tình cảm hình thành trong tôi

Ngày đó khác bây giờ lắm. Nói thật ra thì một người mù mờ về công nghệ như tôi hồi đó cũng chẳng hứng thú gì với việc lên mạng bằng máy tính vì ngày đó điện thoại chưa phổ biến kết nối mạng như bây giờ. Tôi vẫn thích cảm giác được cầm một tờ báo giấy thơm phức, ngồi ở chiếc ghế nhựa nơi quán cóc vỉa hè, vừa chăm chú xem từng dòng chữ trên báo và cảm nhận vị đắng nhẹ của chén nước chè. Chỉ thế là có động lực cho một ngày mới.

"Báo mạng? Nó là cái gì, nó có hay hơn báo giấy hay không?". Tôi từng suy nghĩ như thế khi biết Báo Thanh Niên phát hành ấn bản điện tử vào năm 2003. Thì ra nó cũng chẳng khác gì mà còn tiện lợi hơn, đó là điều tôi phải thốt lên thích thú khi nghiền ngẫm từng bài báo điện tử trên chiếc máy tính.

Khi Báo Thanh Niên điện tử đi vào hoạt động cũng là thời kỳ hưng thịnh của các phòng game, tiệm internet công cộng. Ngoại trừ những game thủ đang say sưa trong trận đấu của mình thì có một số người như tôi chỉ lên mạng để đọc báo, tra cứu tin tức. Thanh Niên Online chính là một sở thích, một tình cảm được hình thành trong tôi.

Khác với các tờ báo mang đậm tính giải trí khi ấy, Báo Thanh Niên điện tử là một nguồn tin chính thống, đáng tin cậy, trở thành nơi tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác trong làng báo mạng nước ta thời kỳ đầu.

22 năm gắn bó với Thanh Niên Online ẢNH: TGCC

Một ngày như mọi ngày, tôi lại lên Thanh Niên Online "hóng" xem có tin gì mới không. Có một thời kỳ khó khăn, đến tờ báo mua cũng thỉnh thoảng mới dám, nhưng nhờ có Thanh Niên Online mà tôi vẫn được sống với niềm đam mê của mình. Tin tức của Thanh Niên thật nhanh chóng và đáng tin cậy trong một rừng các thông tin trên mạng, chỉ cần như vậy đã đủ để bạn đọc trung thành và gắn bó rồi.

Những gì đọng lại đủ để tôi yêu mến, gắn bó với Báo Thanh Niên

22 năm qua, những bài báo chất lượng, những tri thức quý giá đến với tôi, đó là các thông tin về đời sống xã hội, các chương trình, cuộc thi được tổ chức hay, vui, hấp dẫn và lan tỏa. Những gì đọng lại trong tôi đủ để tôi yêu mến, gắn bó với Báo Thanh Niên cả bản giấy và điện tử trong suốt cuộc đời. Tôi cũng có vinh dự được đăng một số bài trên Báo Thanh Niên, đó thực sự là niềm vui vô cùng lớn lao của một người viết văn không chuyên như tôi.

Niềm háo hức của tôi khi mỗi ngày lướt mạng bằng điện thoại chính là theo dõi được các tin tức, sự kiện của TP.HCM yêu dấu. Nhớ lại, tôi đã đến TPHCM mấy lần, rồi du lịch, thăm thú các nơi. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời trong đời. Giờ đây, dù ở Hà Nội nhưng chỉ cần chiếc điện thoại trong tay, tôi như cảm nhận được không khí của TP.HCM, đâu đây khung cảnh thành phố phồn vinh, các di tích lịch sử hào hùng cùng nhịp sống sôi động. Đặc biệt, mỗi khi đọc được bài về văn hóa hay truyền thống của thành phố mang tên Bác, tôi lại cảm thấy mình đã gắn bó thêm một chút với mảnh đất yêu thương.

Xu thế công nghệ 4.0 đến với chúng ta rất nhanh, và với một tờ báo như Thanh Niên, giá trị thực sự cho bạn đọc luôn được cô đọng, chắt lọc và truyền tải một cách bền vững nhất, để tình cảm còn lưu lại trong lòng của độc giả mãi mãi về sau.

Tôi chỉ có một mong muốn nhân dịp được viết trong cuộc thi này, đó là Thanh Niên hãy giữ vững phong độ này và ngày càng phát triển hơn nữa, để khẳng định đẳng cấp, vai trò và vị thế của tờ báo nổi tiếng và là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn đọc ngày nay.