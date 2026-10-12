Michael Douglas gây sốc khi tiết lộ từng bán 88 kg cần sa để trả học phí

Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, Michael Douglas kể rằng ông từng quay trở lại Đại học California tại Santa Barbara (Mỹ) vào những năm 1960 sau một thời gian gián đoạn việc học. Khi Michael Douglas 21 tuổi, vào đầu năm thứ hai đại học, cha ông là huyền thoại điện ảnh Kirk Douglas quyết định trao cho con trai 10.000 USD dưới dạng quỹ tín thác và tuyên bố từ đó ông phải tự lo cho cuộc sống của mình. Michael Douglas khi ấy nhắc cha rằng ông vẫn còn học phí và nhiều khoản sinh hoạt cần chi trả. Tuy nhiên, Kirk Douglas vẫn giữ nguyên quyết định và muốn con trai tự lập.

Michael Douglas hé lộ quá khứ 'bất hảo'

Không có nguồn hỗ trợ tài chính như trước, ngôi sao phim Bản năng gốc tìm ra một cách kiếm tiền mà nhiều năm sau chính ông thừa nhận là bất hợp pháp và không đáng để noi theo. Michael Douglas kể rằng vào dịp Giáng sinh, cha từng tặng ông hai chiếc vali da của Ý. Sau đó, ông phát hiện mỗi chiếc có thể chứa khoảng 22 kg cần sa. "Cha có nhớ dịp Giáng sinh cha tặng con hai chiếc vali da Ý rất đẹp và mềm không? Con phát hiện mỗi chiếc vali đó có thể chứa 22 kg cần sa", Michael Douglas kể lại cuộc trò chuyện với cha.

Từ một sinh viên làm công việc phạm pháp để xoay xở học phí, Michael Douglas sau này trở thành huyền thoại Hollywood với nhiều bộ phim nổi tiếng như Wall Street, Fatal Attraction hay The Game Ảnh: Reuters

Theo Michael Douglas, mỗi khi từ California về miền Đông nước Mỹ thăm mẹ vào dịp Giáng sinh, ông có thể chất đầy hai chiếc vali với tổng cộng 44 kg cần sa. Nam diễn viên cho biết thời điểm đó ông mua cần sa ở California với giá khoảng 75 USD/kg và bán lại tại New York với giá 500 USD/kg. Michael Douglas thực hiện việc này hai lần, đồng nghĩa tổng lượng cần sa được ông vận chuyển và bán lên tới 88 kg. Với mức giá mà ông tiết lộ, doanh thu từ số cần sa này vào khoảng 44.000 USD. Sau khi trừ chi phí mua hàng, số tiền lãi được ước tính khoảng 37.400 USD, tương đương hơn 360.000 USD theo giá trị tiền tệ hiện nay sau khi tính đến lạm phát.

Nam chính phim Traffic cho biết kế hoạch có thể thực hiện được một phần bởi thời điểm đó việc kiểm tra an ninh tại sân bay chưa nghiêm ngặt như hiện nay và chưa phổ biến chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Ông chỉ làm thủ tục ký gửi hai chiếc vali và cho biết mình "chưa từng gặp vấn đề gì" tại sân bay. Khi đến New York, Michael Douglas bán cần sa cho một người mà ông không biết nhiều thông tin và cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Nam diễn viên cho biết ông từng phải thú nhận mọi chuyện với cha sau khi biết Kirk Douglas lấy sự tự lập của mình làm tấm gương cho những người con khác trong gia đình. Theo lời Michael Douglas, phản ứng của cha khi biết sự thật là: "Cha mừng vì con không bị bắt và cũng mừng vì con không còn làm việc đó nữa. Đừng kể cho các em con". Michael Douglas cho biết số tiền kiếm được từ việc bán cần sa đã giúp ông trang trải hai năm cuối đại học, được tốt nghiệp mà không phải dùng khoản vay sinh viên hay mang khoản nợ học phí.

Dù vậy, ở tuổi hiện tại, nam diễn viên khẳng định ông không hề khuyến khích người khác lựa chọn con đường tương tự. "Tôi không khuyến nghị cách làm này. Rõ ràng, việc đăng ký một khoản vay sinh viên sẽ có trách nhiệm hơn và hợp pháp hơn, nhưng lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn ấy", Michael Douglas viết trong hồi ký. Tài tử 4X cũng cho biết khi đó ông không cảm thấy quá day dứt về việc bán cần sa, bởi vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, việc sử dụng ma túy đã khá phổ biến trong một bộ phận giới trẻ Mỹ.