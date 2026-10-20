Michael Douglas muốn được ‘khai tử’ khỏi bom tấn Marvel

Michael Douglas muốn thoát khỏi vai diễn trong phim Marvel nhưng thất bại ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Happy Sad Confused hôm 19.10 (giờ địa phương), Michael Douglas đã được hỏi liệu thông tin ông muốn được cho chết trong Vũ trụ điện ảnh Marvel có đúng sự thật hay không, nam diễn viên đoạt giải Oscar xác nhận: "Tôi đã muốn được cho chết sau phần thứ hai, nhưng họ không cho phép".

Ngôi sao 82 tuổi chia sẻ rằng ông không muốn tham gia một bộ phim sử dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh (CGI), nơi diễn viên phải diễn xuất trước phông nền xanh và chỉ được xem hình ảnh của bộ phim khi dự án hoàn thành. Và đóng phim siêu anh hùng của Marvel là một trải nghiệm như thế. Douglas thừa nhận bản thân rất ngạc nhiên khi thấy loại hình diễn xuất này khó khăn đến mức nào. Không dừng lại ở đó, thoát khỏi việc đóng phim Marvel sau khi đã ký hợp đồng cũng là chuyện không dễ dàng.

"Chúng tôi đã làm phim Ant-Man và Paul Rudd (nam chính - PV) là một diễn viên tuyệt vời, bên cạnh đó là một đội ngũ làm việc đáng mến, nhưng rồi bạn không thể thoát khỏi nó được", ông nửa đùa nửa thật.

Michael Douglas và Paul Rudd trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Trước đó, trong chương trình The View năm 2024, Michael Douglas cho biết ông muốn Hank Pym có một cái chết đáng nhớ trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Nam diễn viên thậm chí đề xuất một cảnh sử dụng kỹ xảo đặc biệt, trong đó nhân vật thu nhỏ đến kích thước một con kiến rồi phát nổ. Tuy nhiên, ý tưởng này không được thực hiện như mong muốn của ông.

Michael Douglas lần đầu đảm nhận vai nhà khoa học Hank Pym trong Ant-Man năm 2015, nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện về Ant-Man (Người Kiến) của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Ngoài các phim điện ảnh, Douglas còn lồng tiếng cho Hank Pym trong một số tập của loạt phim hoạt hình What If…? trên nền tảng Disney+ (2021 - 2023).

Michael Douglas bên vợ - minh tinh Catherine Zeta-Jones ẢNH: AFP

Michael Douglas sinh năm 1944, ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 1960. Với xuất thân là con trai của huyền thoại điện ảnh Kirk Douglas, Michael Douglas không dựa vào cái bóng của cha mà tự khẳng định lối đi riêng và đạt đến đỉnh cao ở cả hai vai trò sản xuất và diễn xuất. Ngoài vai diễn dài hơi trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, Michael Douglas còn nổi tiếng qua nhiều tác phẩm: Wall Street, Wall Street: Money Never Sleeps, The China Syndrome, The Jewel of the Nile, Basic Instinct (Bản năng gốc), Traffic… Qua 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, Michael Douglas đã giành 2 giải Oscar, 1 giải BAFTA, 2 giải SAG cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Những năm gần đây, Douglas trở nên kén chọn hơn. "Tôi không hề giảm tốc độ nhưng giờ đây tôi dành thời gian cho những việc khác. Tôi đã từ bỏ những chuyến phiêu lưu khi làm phim để dành thời gian cho những chuyến phiêu lưu cùng gia đình", Douglas chia sẻ với People.