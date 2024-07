Michael Phelps bảo vệ Katie Ledecky sau thất bại cay đắng nội dung 400 m tự do

Cuộc đua giữa nữ VĐV Katie Ledecky (Mỹ) và Ariarne Titmus (Úc) được xem là "cuộc đua thế kỷ". Ledecky đang giữ kỷ lục Olympic nội dung 400 m tự do với thành tích 3 phút 56,46 giây (lập tại Rio de Janeiro 2016). Trong khi Titmus giữ kỷ lục thế giới với thành tích 3 phút 55,38 giây lập tại giải vô địch thế giới năm 2023. Do đó, cuộc đua giữa 2 nữ VĐV bơi lội tài năng này tại Olympic 2024 thu hút người xem cực kỳ lớn.

Ledecky nhận thất bại cay đắng trước đối thủ đàn em Titmus ở nội dung 400 m tự do AFP

Tuy nhiên, dù nhận nhiều kỳ vọng, Ledecky (27 tuổi) đã nhận thất bại cay đắng trước đối thủ đàn em Titmus (23 tuổi), khi VĐV người Mỹ chỉ về hạng 3 ở cuộc đua chung kết ngày 28.7 với thành tích kém rất nhiều so với trước đây: 4 phút 00,86 giây. Titmus đoạt HCV với thành tích 3 phút 57,49 giây cũng kém cả kỷ lục thế giới cô từng thiết lập. Trong khi VĐV Summer McIntosh (sắp 18 tuổi, Canada) đoạt HCB với thành tích 3 phút 58,37 giây.

Thất bại của Ledecky cùng thành tích thi đấu sa sút, khiến cô nhận sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Mỹ. Điều chắc chắn sẽ gây một sức ép cực lớn lên nữ kình ngư số 1 nước Mỹ hiện nay tại Olympic 2024. Lập tức, huyền thoại bơi lội nước Mỹ, "siêu kình ngư" Michael Phelps (hiện 39 tuổi), người từng lập kỷ lục đoạt đến 23 HCV ở Olympic, tổng cộng là 66 HCV trong sự nghiệp thi đấu, đã lên tiếng bảo vệ Ledecky.

"Bạn phải ghi nhận công lao xứng đáng. Ledecky đang lập kỷ lục mỗi ngày. Cô ấy luôn tiến về phía trước, tham gia mọi nội dung thi đấu với tinh thần cao nhất. Ledecky đã thống trị mọi nội dung thi đấu. Thất bại ở nội dung 400 m tự do sẽ không làm chùn bước của Ledecky, mọi thứ sẽ bỏ lại phía sau. Tôi tin Ledecky sẽ bắt đầu thể hiện mình và tập trung vào các nội dung quan trọng tiếp theo, bao gồm nội dung 800 m tự do sở trường (thi đấu ngày 3.8)", Michael Phelps nói khi trả lời phỏng vấn kênh NBC Olympics ngày 28.7.

Michael Phelps (trái) và Katie Ledecky AFP

Nội dung 800 m tự do là nội dung Ledecky đang giữ cả 2 kỷ lục thế giới và Olympic với thành tích 8 phút 04,79 giây lập tại Rio de Janeiro 2016. Cô cũng sẽ đối đầu trước các đối thủ cực mạnh như Titmus hay VĐV Li Bingjie của Trung Quốc, trong mục tiêu bảo vệ chiếc HCV.

Nếu thành công, Ledecky sẽ lập kỷ lục đoạt 4 HCV liên tiếp nội dung sở trường này tại 4 kỳ Olympic liên tiếp gồm London 2012, Rio de Janeiro 2016 và Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021).

Môn bơi lội ở Olympic 2024 diễn ra ngày thi đấu thứ 2 (28.7), sau ngày đầu tiên đội bơi lội Úc dẫn đầu với 2 HCV, 2 HCB. Bơi lội Mỹ xếp thứ 2 với 1 HCV (đội bơi tiếp sức tự do 4 × 100 m nam), 1 HCB của (Ledecky) và 1 HCĐ. Đội bơi nước Đức xếp thứ 3 với 1 HCV của nam VĐV Lukas Martens (400 m tự do). Đội bơi Trung Quốc chỉ mới có 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức 4 × 100 m tự do nữ.