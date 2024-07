Michael Phelps chờ Katie Ledecky giành HCV cho bơi lội Mỹ, Marchand sắp lập cú đúp Olympic

Theo cựu siêu kình ngư Michael Phelps bình luận trên kênh NBC Olympics (Mỹ), anh vẫn đặt mọi niềm tin vào nữ kình ngư Katie Ledecky sẽ sớm trở lại và giành HCV ở các nội dung thống trị của mình như 800 m và 1.500 m tự do. Qua đó, giải tỏa cơn khát HCV cho bơi lội Mỹ trong 2 ngày qua tại Olympic.

Niềm vui đã trở lại với Katie Ledecky AFP

Cùng ngày (31.8) với nam kình ngư Bobby Finke không bảo vệ được chiếc HCV nội dung 800 m tự do tại Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), khi chỉ giành HCB với thành tích 7 phút 38,75 giây. Daniel Wiffen của Ireland đoạt HCV với thành tích 7 phút 38,19 giây phá kỷ lục Olympic.

Ở nội dung 1.500 m tự do nữ, Katie Ledecky bỏ lại cú sốc thua nội dung 400 m tự do (chỉ đoạt HCĐ), khi vượt qua vòng loại với thông số khủng: 15 phút 47,43 giây, hoàn thành sớm hơn nửa vòng đua so với đối thủ gần nhất trong lượt bơi của mình.

Đối thủ của Katie Ledecky ở cuộc đua chung kết nhiều khả năng là kình ngư người Ý, Simona Quadarella cũng đạt thành tích xuất sắc 15 phút 51,19 giây. Tiếp theo là Anastasiia Kirpichnikova của Pháp (15 phút 52,46 giây) và Isabel Gose của Đức (15 phút 53,27 giây). Cuộc thi chung kết nội dung 1.500 m tự do nữ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 1.8 (giờ Việt Nam).

Cùng nội dung này, Katie Ledecky còn nội dung 800 m tự do mà cô đã đoạt 3 HCV tại 3 kỳ Olympic liên tiếp gồm tại London 2012, Rio de Janeiro 2016 và Tokyo 2020. Đây cũng là nội dung nữ kình ngư 27 tuổi người Mỹ đang nắm giữ cả 2 kỷ lục Olympic và thế giới với thành tích 8 phút 04,79 giây. Nội dung 800 m tự do nữ thi đấu vòng loại ngày 3.8 và chung kết ngày 4.8 (giờ Việt Nam), cũng là ngày thi đấu cuối của môn bơi lội tại Olympic.

Bảng xếp hạng huy chương môn bơi lội Olympic 2024 tính đến ngày 31.8 World Aquatics

Nếu giành HCV nội dung 800 m tự do nữ, Katie Ledecky sẽ đi vào lịch sử Olympic, trở thành VĐV đầu tiên đoạt 4 HCV ở 4 kỳ Olympic liên tiếp trong cùng một nội dung thi đấu duy nhất. Kỳ tích mà trước đó chỉ có Michael Phelps làm được ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Katie Ledecky hiện đã đoạt 7 HCV tại Olympic, tổng cộng là 11 chiếc huy chương, bao gồm 3 HCB và 1 HCĐ vừa đoạt ở nội dung 400 m tự do tại Olympic 2024.

Tuy nhiên, thành tích HCĐ ở nội dung 400 m tự do được xem là thất bại. Katie Ledecky đang nỗ lực để giành HCV đầu tiên của mình tại Olympic 2024 trong 2 nội dung 800 m và 1.500 m tự do. Qua đó, cũng để nâng cao kỷ lục đoạt huy chương của mình tại Olympic, sánh ngang hoặc sẽ vượt qua những đồng hương người Mỹ như Dara Torres, Jenny Thompson và Natalie Coughlin (đều có 12 huy chương), về số huy chương đoạt nhiều nhất từ trước đến nay của một VĐV bơi lội nữ.

Leon Marchand hướng đến cú đúp HCV

Truyền nhân của Michael Phelps, nam kình ngư người Pháp, Leon Marchand sau chiếc HCV thắng áp đảo ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân, đang thẳng tiến đến cú đúp HCV nữa ở 2 nội dung 200 m bơi bướm và bơi ếch. Marchand hiện đều vào chung kết các nội dung này, với lịch thi đấu tranh huy chương vào rạng sáng 1.8.

Leon Marchand đang hướng đến cú đúp HCV nữa, sau chiếc HCV nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân AFP

Ở bán kết nội dung 200 m bơi bướm, Marchand (với thời gian 1 phút 53,50 giây) xếp thứ 2 sau kình ngư Kristof Milak của Hungary (1 phút 52,72 giây), người sẽ bảo vệ chiếc HCV nội dung này đã đoạt được ở Tokyo 2020. Trong khi đó, ở nội dung 200 m bơi ếch, Marchand thắng dễ ở bán kết khi về nhất với thời gian 2 phút 08,11 giây.

Cả 2 nội dung 200 m bơi bướm và bơi ếch với đợt đua chung kết tranh HCV chỉ cách nhau 2 tiếng đồng hồ, sẽ là thử thách không nhỏ cho nam kình ngư 22 tuổi người Pháp, Marchand, hiện được xem là truyền nhân của cựu siêu kình ngư Michael Phelps.

Marchand mới đoạt 1 HCV ở Olympic, nhưng trước đó anh đã đoạt đến 5 HCV tại giải vô địch bơi lội thế giới năm 2022 và 2023, trong đó có các nội dung 200 m và 400 m hỗn hợp cá nhân, 200 m bơi bướm.