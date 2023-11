Microsoft bắt đầu triển khai trợ lý AI Capilot đến Windows 10

Theo Bleeping Computer, các thành viên trong kênh Windows Insider đủ điều kiện có thể bắt đầu thử nghiệm Copilot bằng cách điều hướng đến Settings > Update & Security > Windows Update, bật “Get the latest updates as soon as they're available” mới được thêm vào và kiểm tra các bản cập nhật sau khi cài đặt Windows 10 22H2 Build 19045.3757 (KB5032278).



Copilot hoạt động trên Windows 10 BLEEPING COMPUTER

Nhóm thành viên Windows Insider cho biết họ đã thực hiện việc bật tính năng này và thấy Copilot trong hệ điều hành của mình. Đây là tính năng được triển khai theo từng giai đoạn. Microsoft sẽ bổ sung Copilot đến các thiết bị chạy phiên bản 22H2 của Windows 10 Enterprise hoặc Education, cũng như các thiết bị Windows 10 Professional vào quy trình triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Các quản trị viên IT có thể tự chuẩn bị cho việc tích hợp Copilot trên Windows 10 bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang hỗ trợ của Microsoft.



Sau khi Copilot được thêm vào hệ thống Windows 10, người dùng có thể khởi chạy trợ lý AI bằng cách nhấp vào biểu tượng Copilot mới ở cuối thanh tác vụ Windows. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trò chuyện được gắn trên màn hình để nhập truy vấn. Giống như Windows 11, Copilot trong Windows 10 cũng cho phép tương tác bằng giọng nói thông qua biểu tượng micrô trong cửa sổ trò chuyện.

Tuy nhiên, không giống như giao diện Windows 11, không phải tất cả các tính năng của Copilot đều có thể truy cập được trên các thiết bị Windows 10. Ví dụ: chức năng như mở ứng dụng hoặc tùy chỉnh tùy chọn sẽ không có sẵn.

Bản phát hành xem trước của Copilot trong Windows 10 hiện chỉ có sẵn ở một số thị trường toàn cầu chọn lọc, bao gồm Bắc Mỹ, một phần châu Á và Nam Mỹ, trước khi dần triển khai trên các thị trường khác.

Được biết, Windows Copilot được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9, ban đầu có sẵn trên Windows 11 22H2 và hiện được bật theo mặc định trên các thiết bị Windows 11 23H2.