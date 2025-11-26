Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft cấp tốc tung bản cập nhật vá lỗi cho Windows

Kiến Văn
Kiến Văn
26/11/2025 07:22 GMT+7

Microsoft vừa công bố bản sửa lỗi khẩn cấp cho Windows mang mã hiệu KB5072753 nhằm khắc phục sự cố phát sinh từ bản cập nhật KB5068966 được phát hành vào tháng 11.

Sự cố nói trên khiến tính năng Windows Update liên tục cố gắng cài đặt lại cùng một bản cập nhật ngay cả khi người dùng đã thực hiện cài đặt thành công trước đó.

Microsoft phát hành bản sửa lỗi khẩn cấp cho Windows - Ảnh 1.

Sự cố khiến Windows liên tục cài đặt lại bản cập nhật dù trước đó đã thực hiện

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Theo thông tin từ Microsoft, sự cố xảy ra sau khi người dùng cài đặt bản cập nhật Hotpatch tháng 11.2025 (KB5068966) trên Windows 11, phiên bản 25H2. Hệ thống có thể tự động tải xuống và cài đặt lại bản cập nhật này. Việc cài đặt không làm ảnh hưởng đến chức năng của hệ điều hành, chỉ có lịch sử cập nhật hiển thị thời gian cài đặt gần nhất sẽ bị thay đổi.

Windows 11 thoát lỗi cập nhật lặp

Theo BleepingComputer, sau khi khắc phục sự cố, bản cập nhật KB5068966 đã được thay thế hoàn toàn bởi bản cập nhật mới KB5072753. Do đó, người dùng không cần phải cài đặt bản cập nhật cũ nếu đã thực hiện cài đặt bản mới.

Người dùng Windows 11 sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào vì Microsoft sẽ tự động triển khai bản cập nhật KB5072753 cho tất cả máy tính chạy phiên bản 25H2 của Windows 11 thông qua tính năng Windows Update của hệ điều hành.

Được biết, KB5072753 chỉ là một trong số các bản sửa lỗi khẩn cấp mà Microsoft phát hành gần đây cho hệ điều hành Windows của hãng, cho thấy công ty vẫn cần khắc phục nhiều vấn đề xảy ra với hệ điều hành này.

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đe dọa hàng triệu máy tính Windows

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đe dọa hàng triệu máy tính Windows

Người dùng Windows đang phải đối mặt với một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, theo cảnh báo từ cơ quan an ninh mạng Ấn Độ, CERT-In.

