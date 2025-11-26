Microsoft cấp tốc tung bản cập nhật vá lỗi cho Windows

Sự cố nói trên khiến tính năng Windows Update liên tục cố gắng cài đặt lại cùng một bản cập nhật ngay cả khi người dùng đã thực hiện cài đặt thành công trước đó.

Sự cố khiến Windows liên tục cài đặt lại bản cập nhật dù trước đó đã thực hiện ẢNH: ANDROID CENTRAL

Theo thông tin từ Microsoft, sự cố xảy ra sau khi người dùng cài đặt bản cập nhật Hotpatch tháng 11.2025 (KB5068966) trên Windows 11, phiên bản 25H2. Hệ thống có thể tự động tải xuống và cài đặt lại bản cập nhật này. Việc cài đặt không làm ảnh hưởng đến chức năng của hệ điều hành, chỉ có lịch sử cập nhật hiển thị thời gian cài đặt gần nhất sẽ bị thay đổi.

Windows 11 thoát lỗi cập nhật lặp

Theo BleepingComputer, sau khi khắc phục sự cố, bản cập nhật KB5068966 đã được thay thế hoàn toàn bởi bản cập nhật mới KB5072753. Do đó, người dùng không cần phải cài đặt bản cập nhật cũ nếu đã thực hiện cài đặt bản mới.

Người dùng Windows 11 sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào vì Microsoft sẽ tự động triển khai bản cập nhật KB5072753 cho tất cả máy tính chạy phiên bản 25H2 của Windows 11 thông qua tính năng Windows Update của hệ điều hành.

Được biết, KB5072753 chỉ là một trong số các bản sửa lỗi khẩn cấp mà Microsoft phát hành gần đây cho hệ điều hành Windows của hãng, cho thấy công ty vẫn cần khắc phục nhiều vấn đề xảy ra với hệ điều hành này.