Microsoft cho 60.000 nhân viên chọn tự nguyện nghỉ việc

Giám đốc nhân sự Amy Coleman của Microsoft cho biết chương trình nghỉ việc tự nguyện áp dụng cho các nhân viên đủ điều kiện tại Mỹ, Anh, Canada và Ấn Độ, AP đưa tin ngày 26.10.

Bà Coleman nhấn mạnh đây là chính sách mới của công ty nhằm giúp đội ngũ tập trung vào những công việc quan trọng nhất, xây dựng kỹ năng mới và tìm kiếm các cơ hội phù hợp trên toàn hệ thống Microsoft.

Tổng giám đốc Microsoft Satya Madella phát biểu tại sự kiện công nghệ ở bang California, Mỹ ngày 7.10 ẢNH: REUTERS

Tính đến cuối tháng 6, Microsoft có khoảng 223.000 nhân viên toàn thời gian. Quyết định tinh gọn bộ máy diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Microsoft liên tục lập đỉnh lịch sử trong tháng 10. Trước đó, hãng cũng từng cắt giảm 4.800 việc làm (khoảng 2,1% nhân sự toàn cầu) vào tháng 7, chủ yếu ở mảng trò chơi điện tử Xbox, và từng có kế hoạch đề nghị nghỉ việc tự nguyện đối với hơn 8.700 nhân viên tại Mỹ hồi tháng 5.

Động thái cơ cấu lại nhân sự của Microsoft phản ánh xu hướng dịch chuyển nguồn lực khổng lồ, khi hãng đang chi mạnh tay cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI trên toàn cầu dự kiến vượt mốc 700 tỉ USD trong năm nay. Nhu cầu này kéo theo sự đắt đỏ của chip nhớ, bộ vi xử lý, thiết bị phần cứng cũng như chi phí điện năng.

Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop thay vì nền tảng đám mây

Trong nhiều năm qua, Microsoft không ngừng nâng cấp năng lực AI. Năm 2024, hãng ra mắt trợ lý ảo Copilot tích hợp vào hệ điều hành Windows. Gần đây nhất, vào tháng 10.2025, Microsoft tiếp tục giới thiệu Mico, một nhân vật AI mang hình đại diện hoạt hình thân thiện, đóng vai trò là "gương mặt" mới cho Copilot nhằm tăng độ nhận diện và dễ tiếp cận hàng triệu người dùng.