Microsoft công bố trợ lý AI giúp 'hợp nhất' Windows 11 và thiết bị Surface

Công cụ AI mới được ra mắt có tên gọi là Copilot, sẽ hoạt động trên các ứng dụng của công ty bao gồm: Bing, trình duyệt Edge và bộ phần mềm Microsoft 365.

Microsoft công bố trí tuệ nhân tạo giúp hợp nhất Windows 11 và các thiết bị Surface mới Microsoft

Phiên bản cập nhật mới của ứng dụng này sẽ ra mắt vào ngày 26.9, được tích hợp sẵn trong bộ Microsoft 365 Copilot ra mắt vào ngày 1.11, theo Reuters.



Microsoft đã phát hành bản xem trước 365 Copilot vào đầu năm nay. Vào tháng 7 qua, công ty cho biết để sử dụng những tính năng này, khách hàng phải trả 30 USD/người dùng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng đẩy mạnh phát triển AI tạo sinh, là các chương trình máy tính có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu khác. Công ty đã tích hợp công nghệ này vào phần lớn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Việc Microsoft đẩy mạnh phát triển AI có thể sẽ khiến các công ty công nghệ lớn như Alphabet (công ty mẹ của Google) và Apple phải lưu tâm khi khách hàng sử dụng các dịch vụ mới từ AI tạo sinh.

Microsoft cũng công bố các mẫu máy tính xách tay, bao gồm Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2 và Surface Go 4 For Business, cùng với Surface Hub 3, phiên bản mới để "đồng bộ" với công cụ AI mới.