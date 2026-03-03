Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft gây bức xúc vì tự ý nâng cấp máy tính người dùng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
03/03/2026 11:37 GMT+7

Microsoft gây bức xúc sau màn ép buộc người dùng nâng cấp Windows 11 đầy tai tiếng.

Một làn sóng phẫn nộ đang bùng phát trên các diễn đàn công nghệ khi một người dùng tố cáo Microsoft đã 'lén lút' tự động cài đặt Windows 11 lên máy tính của mình. Đáng nói hơn, sự việc xảy ra ngay trong lúc chủ nhân chiếc máy chỉ vừa rời mắt khỏi màn hình để... đi tắm.

'Bẫy' nâng cấp của Microsoft ẩn hiện khắp nơi

Mặc dù Windows 10 đã chính thức bị 'khai tử' hỗ trợ vào tháng 10 năm ngoái, một lượng lớn người dùng vẫn quyết tâm bám trụ với hệ điều hành này. Để duy trì bảo mật, họ phải nhờ đến chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). Tuy nhiên, Microsoft dường như không muốn để yên cho những người dùng này.

Một tài khoản Reddit mới đây chia sẻ câu chuyện gây chú ý. Trong suốt 2 tháng qua, anh liên tục bị 'tấn công' bởi hàng loạt cửa sổ pop-up yêu cầu nâng cấp. Những lựa chọn cài đặt cập nhật thậm chí còn được Microsoft khéo léo đặt ngay sát nút Shutdown và Restart, khiến người dùng rất dễ bấm nhầm.

Microsoft gây phẫn nộ vì tự ý nâng cấp máy tính người dùng - Ảnh 1.

Microsoft liên tục thúc ép người dùng nâng cấp lên Windows 11

ẢNH: PHONG ĐỖ

Đỉnh điểm của sự việc là khi người dùng này rời máy tính khoảng nửa tiếng để đi tắm. Khi trở lại, anh bàng hoàng nhận thấy chiếc PC của mình đang tự động thực hiện quá trình nâng cấp lên Windows 11. "Tôi ngồi đây nhìn chằm chằm vào cái menu Start và đống chương trình bị đẩy ra giữa thanh Taskbar mà tự hỏi: Kẻ ngớ ngẩn nào đã nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay ho?" - người này chia sẻ.

Thủ phạm thực sự là ai?

Microsoft hiếm khi tự ý cài đặt các bản cập nhật tính năng lớn mà không có sự đồng ý, nhưng giới chuyên gia tin rằng bản cập nhật mang mã hiệu KB5001716 (phát hành tháng 7.2025) chính là kẻ 'giật dây'. Đây là bản cập nhật chuyên dùng để gửi các thông báo nhắc nhở nâng cấp và thường được Microsoft cài đặt ngầm vào máy người dùng mà không cần thông báo trước. Có thể một lỗi hệ thống (bug) hoặc một thiết lập ngầm đã kích hoạt quá trình cài đặt này.

Để tránh rơi vào tình huống mọi sự đã rồi, người dùng được khuyên nên kích hoạt chế độ 'Metered Connection' trong phần cài đặt Wi-Fi để ngăn máy tự tải các bản cập nhật lớn, hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn dịch vụ Windows Update nếu thực sự nói không với Windows 11.

