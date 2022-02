Microsoft giúp các nhà phát triển game Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài

Trong bài đăng trên LinkedIn vào tuần trước, ông Rod Chang, Giám đốc cấp cao bộ phận game châu Á của Microsoft, cho biết nhóm mới sẽ giúp các nhà phát triển trò chơi ở Trung Quốc “tiếp cận lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn”. Ông Chang là nhà sản xuất chính trò chơi chiến thuật State of Decay and Skulls of the Shogun của dịch vụ trò chơi trực tuyến đa phương tiện Xbox, đồng thời là Giám đốc phiên bản Trung Quốc của Minecraft, trước khi chuyển sang giám sát bộ phận game châu Á vào năm 2019.

Theo báo cáo từ nhóm Xbox Gaming Ecosystem của Microsoft, việc tuyển dụng mới bao gồm các nhà quản lý chiến lược kinh doanh có trụ sở tại Thượng Hải, người sẽ giúp đối tác trò chơi địa phương phát hành nội dung mới. Các nhà quản lý dự kiến ​​sẽ báo cáo trực tiếp với giám đốc cấp cao khu vực châu Á, đồng thời đóng vai trò đầu mối liên hệ chính cho các đối tác trò chơi của Microsoft tại Trung Quốc.

Động thái này của Microsoft diễn ra vào thời điểm nhiều nhà phát triển trò chơi Trung Quốc đang nhắm đến thị trường nước ngoài để tăng trưởng, vì môi trường trò chơi ở đại lục đang trở nên khó khăn hơn. Cơ quan quản lý Trung Quốc đã không phê duyệt bất kỳ giấy phép trò chơi mới nào kể từ tháng 7.2021. Người chơi dưới 18 tuổi ở nước này bị hạn chế thời gian chơi trực tuyến không quá 3 giờ mỗi tuần.





Kế hoạch tuyển dụng cũng đánh dấu nỗ lực mới nhất của Microsoft trong việc tăng cường liên kết giữa Xbox và thị trường công nghiệp trò chơi lớn nhất thế giới. Tháng 1.2022, gã khổng lồ công nghệ Mỹ thông báo sẽ mua Activision Blizzard với giá 68,7 tỉ USD, một thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp Microsoft mở rộng dịch vụ của mình cho máy chơi game Xbox và cạnh tranh tốt hơn với đối thủ PlayStation của Sony thông qua việc bổ sung ổn định các tựa game nổi tiếng của Activision.

Hai công ty lớn trong ngành là Tencent Holdings và NetEase đã thực hiện cách thức của riêng họ để mở rộng ra nước ngoài. Tencent, công ty điều hành mảng kinh doanh trò chơi điện tử lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, có kế hoạch mở một studio phát triển trò chơi mới ở Singapore thông qua công ty con TiMi Studio Group. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành NetEase William Ding Lei cho biết công ty ông “tự tin và cam kết hơn bao giờ hết” để mở rộng phạm vi hoạt động ra một thị trường rộng lớn hơn. Doanh số bán hàng ở nước ngoài của NetEase chiếm 10% hoạt động kinh doanh trò chơi di động của công ty trong quý 2/2020.

Theo báo cáo của Ủy ban xuất bản trò chơi Trung Quốc, doanh thu các trò chơi Trung Quốc tự phát triển ở thị trường nước ngoài đạt 18 tỉ USD trong năm 2021, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. Những chỉ số chính, bao gồm lượt tải xuống của người dùng, thời gian sử dụng và mức độ sẵn sàng trả tiền cho các trò chơi, đã duy trì tăng trưởng ổn định trong 5 năm qua.