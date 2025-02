Microsoft ngừng cung cấp dịch vụ Defender VPN

Theo Techradar, Microsoft vừa thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ VPN miễn phí trong ứng dụng Defender vào ngày 28.2.2025. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty đánh giá tính năng bảo vệ quyền riêng tư không mang lại hiệu quả như mong muốn và có số lượng người dùng thấp. Các chức năng khác của Microsoft Defender, như bảo vệ thiết bị, chống đánh cắp danh tính và giám sát tín dụng (chỉ ở Mỹ), vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Microsoft Defender VPN là dịch vụ VPN miễn phí trên Windows, macOS, Android và iOS, cung cấp bảo vệ quyền riêng tư nhưng bị hạn chế nhiều tính năng ẢNH: CHỤP MÀN HINH 9TO5MAC

Defender VPN lần đầu ra mắt vào năm 2023 nhưng bị hạn chế về khả năng so với các dịch vụ VPN phổ biến khác. Người dùng không thể chọn vị trí máy chủ để chuyển hướng kết nối, khiến dịch vụ này không thể dùng để truy cập nội dung bị giới hạn địa lý hoặc vượt qua kiểm duyệt internet. Ngoài ra, Microsoft chỉ cung cấp tính năng này cho người dùng Microsoft 365 tại Anh và Mỹ, thay vì triển khai rộng rãi như kế hoạch ban đầu.

Sau khi Defender VPN bị ngừng hoạt động, người dùng Windows 11, macOS và iOS không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Tuy nhiên, trên các thiết bị Android, nếu từng sử dụng dịch vụ này, bạn cần xóa thủ công hồ sơ VPN trong phần Cài đặt.

Microsoft không phải là công ty công nghệ lớn đầu tiên ngừng cung cấp dịch vụ VPN vì lý do tương tự. Trước đó, Google cũng đã khai tử Google One VPN vào tháng 6.2023 do số lượng người dùng không như mong đợi.

Với việc Defender VPN sắp bị loại bỏ, người dùng cần tìm một dịch vụ thay thế trước cuối tháng 2 để tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư khi truy cập internet. Việc lựa chọn một giải pháp phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, bao gồm bảo mật, tốc độ và khả năng truy cập nội dung bị giới hạn địa lý.