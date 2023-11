Microsoft phát hành bản cập nhật mới cho Windows 11

Theo Neowin, giống như các phiên bản cập nhật tiền nhiệm cho Windows 11, 21H2 và 22H2, phiên bản 23H2 sẽ nhận được chính sách hỗ trợ tích cực trong 2 năm với các bản cập nhật tích lũy, bản sửa lỗi và tính năng mới hằng tháng. Windows 11 21H2 đã hết hạn hỗ trợ từ đầu tháng trước, trong khi phiên bản 22H2 sẽ được Microsoft kết thúc hỗ trợ vào ngày 4.10.2024.



Bản cập nhật 23H2 đã chính thức đến tay người dùng Windows 11 WINDOWS CENTRAL

Cũng trong thông báo của mình, Microsoft cho biết công ty sẽ hỗ trợ dịch vụ dành cho các phiên bản Enterprise và Education của Windows 11 23H2, trong khi các phiên bản Home và Pro sẽ nhận được 24 tháng hỗ trợ.

Mặc dù được gọi là bản cập nhật lớn cho Windows 11 nhưng phiên bản 23H2 dường như có rất ít thứ để đề cập nếu người dùng đã cài đặt bản cập nhật Moment 4. Thay đổi lớn nhất mà người dùng nhận thấy sau khi cài đặt Windows 11 23H2 là thiếu Cortana và ứng dụng Mail cũ (đã được thay thế bằng Outlook mới). Ngoài ra, ứng dụng Chat không còn được ghim vào thanh tác vụ nữa mà thay thế bằng Microsoft Teams.

Nếu người dùng nâng cấp lên 23H2 từ các bản cập nhật Windows 11 cũ hơn hoặc Windows 10, bản phát hành mới nhất sẽ mang đến nhiều tính năng mới, như Volume mixer được thiết kế lại, nâng cấp thanh tác vụ, File Explorer mới hỗ trợ RAR, điều khiển RGB gốc trong ứng dụng Settings, Windows Copilot, cải tiến Photos và Paint, ứng dụng Windows Backup...

Người dùng có thể tải xuống Windows 11 23H2 từ trang web chính thức của Microsoft, nơi công ty cung cấp các liên kết trực tiếp đến các tệp ISO và ứng dụng Media Creation Tool để tạo công cụ cài đặt USB khởi động trực tiếp. Ngoài ra, hãy truy cập Windows Update, bật tùy chọn Get the latest updates as soon as they're available và sau đó kiểm tra các bản cập nhật có sẵn.