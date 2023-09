Microsoft phát hành bản cập nhật Windows 11 Moment 4

Theo SlashGear, các tính năng thú vị trên Windows 11 Moment 4 có thể kể đến như Copilot được hỗ trợ bởi AI (trí tuệ nhân tạo), nhiều công cụ chỉnh sửa hơn trong MS Paint, trích xuất văn bản trong công cụ Snipping… Nhờ sự hỗ trợ của AI, Copilot có thể trợ giúp mọi việc từ viết đoạn văn và chỉnh sửa hình ảnh cho đến thực hiện các hành động cục bộ như yêu cầu phát một bài hát, tóm tắt một trang web, bật Dark Mode… Nó sẽ là một phần của Edge và trở thành một phần không thể thiếu trên các sản phẩm Microsoft 365 trong tương lai.



Bản cập nhật Windows 11 Moments 4 đã chính thức đến tay khách hàng CHỤP MÀN HÌNH

MS Paint cuối cùng cũng có một sự thay đổi hiện đại hơn sau 38 năm nhờ hỗ trợ các lớp để chỉnh sửa sâu hơn và bổ sung hệ thống xóa nền. AI chuyển văn bản thành hình ảnh có tên Paint CoCreator cũng sẽ được cung cấp cho các thành viên Windows Insider. Trong khi đó, công cụ Snipping tích hợp có tính năng OCR cho phép phát hiện văn bản trong hình ảnh mà người dùng có thể trích xuất hoặc biên tập lại một cách thuận tiện chỉ bằng cách nhấn một nút. Nó cũng có các công cụ ghi âm mới như thu âm mic trong hệ thống ghi màn hình.

Một ứng dụng sao lưu mới được bổ sung trong bản cập nhật giúp đồng bộ hóa tất cả các tùy chọn PC chính trên đám mây, ghi nhớ các chi tiết như ứng dụng được ghim và các mục trên thanh tác vụ. Về mặt bảo mật, bản cập nhật mới nhất mang đến hỗ trợ Passkey với Windows Hello, cho phép người dùng xác thực danh tính để đăng nhập mà không cần phải nhớ mật khẩu thông qua cảm biến vân tay, quét khuôn mặt hoặc sử dụng mã PIN cục bộ.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật cho Windows 11 thông qua ứng dụng Settings CHỤP MÀN HÌNH

Nếu đang chạy Windows 11 và muốn trải nghiệm những tính năng mới nói trên, người dùng có thể nhấp vào nút Windows ở cuối màn hình và chạm vào biểu tượng cài đặt xuất hiện. Trong ứng dụng Settings, hãy nhìn vào khung bên trái và nhấp vào tùy chọn Windows Update. Nếu có bản cập nhật Windows 11 mới nhất, người dùng sẽ thấy nó xuất hiện ở đây cùng với nút Download & Install.

Trong trường hợp bản cập nhật không có sẵn, người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách mở ứng dụng Windows Update và nhấp vào nút Check for Updates. Lúc này, hãy đảm bảo chuyển nút "Get the latest updates as soon as they're available" sang trạng thái bật.

Lưu ý rằng không phải tất cả tính năng được mô tả ở trên đều có sẵn ngay lập tức, thay vào đó chúng có thể được triển khai dần theo từng giai đoạn.