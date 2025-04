Microsoft sa thải nữ nhân viên 'vạch tội' công ty tại lễ kỷ niệm 50 năm

Theo WCCF Tech, buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đầy trang trọng của tập đoàn công nghệ Microsoft đã bất ngờ bị phủ bóng bởi một sự cố hy hữu, khi nữ nhân viên của hãng đã lên thẳng sân khấu để phản đối và đưa ra những cáo buộc nhắm vào chính công ty mình đang làm việc. Hậu quả là nữ nhân viên này đã bị sa thải ngay lập tức.

Microsoft và sự cố hy hữu nhân dịp kỷ niệm 50 tuổi

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người tham dự tại Redmond (Seattle, Mỹ), trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao nhất như Giám đốc AI Mustafa Suleyman, cựu CEO Steve Ballmer và CEO hiện tại Satya Nadella.

Nữ kỹ sư Ibtihal Aboussad và hành động phản đối Microsoft tại lễ kỷ niệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ABC NEWS

Nữ nhân viên được xác định là Ibtihal Aboussad, kỹ sư phần mềm thuộc bộ phận AI (trí tuệ nhân tạo) của Microsoft tại Canada. Bà Aboussad đã làm gián đoạn bài phát biểu đang diễn ra, la hét và chỉ tay, cáo buộc Microsoft là "kẻ trục lợi từ chiến tranh", sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các mục đích phi pháp và yêu cầu công ty chấm dứt các hợp đồng đang có với chính phủ Israel.

Phản ứng của Microsoft diễn ra gần như tức thì. Theo thông tin từ trang The Verge, công ty đã ra quyết định sa thải bà Aboussad ngay sau sự cố, viện dẫn lý do chính là "hành vi sai trái". Trong email thông báo sa thải, Microsoft chỉ rõ các hành vi không thể chấp nhận của bà Aboussad gồm việc "đưa ra những lời buộc tội thù địch, vô cớ và rất không phù hợp", có "hành vi hung hăng đến mức cần an ninh hộ tống" và cho rằng hành động này có chủ đích "gây rối" cho một sự kiện cột mốc quan trọng của công ty. Email cũng nhấn mạnh bà Aboussad không hề tỏ ra hối lỗi.

Được biết, bà Aboussad và một đồng nghiệp khác là Vaniya Agrawal (người cũng bị cho nghỉ việc vài ngày sau đó dù đã nộp đơn xin nghỉ trước 2 tuần) đều có liên hệ với một nhóm hoạt động thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình phản đối mối quan hệ giữa Microsoft và Israel. Trước sự kiện kỷ niệm, cả hai cũng đã gửi email đến hàng ngàn đồng nghiệp để kêu gọi công ty xem xét lại các hợp đồng này.

Dù hành động của bà Aboussad có thể xuất phát từ niềm tin hoặc bằng chứng cá nhân nào đó, quyết định sa thải của Microsoft chủ yếu nhấn mạnh vào tính chất gây rối và không phù hợp của hành vi tại một sự kiện công khai và quan trọng. Hiện tại, chưa có bằng chứng công khai nào xác thực các cáo buộc về việc Microsoft có liên quan các lời tố cáo.