Microsoft sắp có thay đổi lớn với menu chuột phải trên Windows 11

Microsoft đang nỗ lực cải thiện toàn diện hệ điều hành Windows 11 thông qua chiến dịch mang tên K2. Mục tiêu trọng tâm của dự án này là hiện đại hóa các giao diện cũ kỹ đồng thời nâng cao hiệu năng. Báo cáo mới nhất cho thấy tập đoàn sẽ hiện thực hóa mục tiêu bằng đợt cải tiến lớn trên menu chuột phải (menu ngữ cảnh). Người dùng sắp sửa được trải nghiệm giao diện menu hoàn toàn mới với tốc độ nhanh hơn.

Menu chuột phải có thể tùy chỉnh linh hoạt cùng hiệu năng được tối ưu hóa

Từ lâu, người dùng Windows 11 đã phản ánh tình trạng menu ngữ cảnh khởi chạy giật lag và cồng kềnh. Microsoft đã ghi nhận vấn đề này và quyết định tiến hành đại cải tổ lại giao diện. Theo nguồn tin từ Windows Central, thiết kế thu gọn mới sẽ tập trung tối đa vào tốc độ và độ tin cậy. Giao diện mới này hứa hẹn giúp quá trình mở và tương tác với các lệnh trở nên mượt mà hơn.

Menu chuột phải trên Windows 11 sắp có khả năng tùy chỉnh linh hoạt ẢNH: GEMINI AI

Điểm đáng chú ý là giao diện mới sẽ ưu tiên hiển thị các thao tác phổ biến nhất cho người dùng. Bổ sung nút Customize giúp khách hàng chủ động sắp xếp thứ tự các lệnh hoặc ẩn bớt tính năng thừa. Hiện chưa rõ khả năng tùy biến này sẽ áp dụng toàn hệ thống hay riêng cho từng ứng dụng. Việc cá nhân hóa này mang lại sự tiện lợi lớn trong quá trình thao tác công việc hằng ngày.

Về mặt kỹ thuật, menu thu gọn giải quyết bài toán hiệu năng nhờ ngắt tải các thao tác từ bên thứ ba. Hệ thống không phải nạp quá nhiều dữ liệu giúp giảm thiểu tối đa độ trễ mỗi khi kích hoạt. Dù menu ngữ cảnh hiện tại đã sử dụng WinUI 3, bản nâng cấp sẽ mang lại sự cải thiện vượt trội. Các nâng cấp về độ tin cậy cũng đang được tích hợp để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Mặc dù Microsoft chưa công bố thời gian phát hành chính thức, phiên bản demo được đánh giá là đã rất hoàn thiện. Giới công nghệ dự đoán tính năng mới này nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước khi năm nay kết thúc. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để trải nghiệm khó chịu của người dùng lâu nay. Đây được xem là bước đi đúng đắn của Microsoft trong việc tối ưu hóa hệ điều hành.