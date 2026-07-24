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Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft can thiệp việc Windows 11 bị cài phần mềm quảng cáo vì cắm màn hình LG

Phong Đỗ
Phong Đỗ

Microsoft can thiệp gấp vì màn hình LG tự ý cài phần mềm quảng cáo lên Windows 11.

Microsoft vừa chính thức lên tiếng can thiệp sau khi các cuộc điều tra phát hiện màn hình LG âm thầm cài đặt phần mềm quảng cáo lên máy tính Windows 11 mà không có sự đồng ý của người dùng. Sự việc bị phanh phui bởi Gamers Nexus cùng nhiều chuyên gia công nghệ qua các video bằng chứng. Cụ thể, ngay khi kết nối màn hình LG vào máy tính Windows 11 mới cài đặt, một phần mềm sẽ tự động tải về ngầm trong quá trình thiết lập.

Đáng chú ý, quá trình cài đặt lén lút này đã lợi dụng tính năng Windows Update để tự động tải về máy mà người dùng hoàn toàn không hay biết. Ngay khi khởi động máy tính, các thông báo quảng cáo dùng thử 30 ngày của phần mềm diệt virus McAfee sẽ liên tục xuất hiện. Người dùng phản ánh những thông báo này rất khó tắt và không thể ngăn chặn nếu không tiến hành gỡ bỏ ứng dụng một cách thủ công.

Máy tính bị cài phần mềm lén lút vì cắm màn hình LG - Ảnh 1.

Phần mềm quảng cáo được cài lén lút khi cắm màn hình LG

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GAMERS NEXUS

Nguy cơ bảo mật và phản hồi từ phía Microsoft

Trước làn sóng phản đối, Pavan Davuluri, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách Windows và thiết bị của Microsoft, xác nhận LG đã đồng ý gỡ bỏ quảng cáo McAfee khỏi ứng dụng. Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn đặt ra nhiều nghi vấn lớn hơn. Trình cài đặt LG Monitor App Installer đã tự ý hoạt động trên các hệ thống suốt nhiều năm qua mà chưa từng được người dùng cấp phép chính thức.

Thêm vào đó, mô tả của ứng dụng LG trên Microsoft Store cho thấy nó yêu cầu quyền truy cập sâu vào tài nguyên hệ thống và dữ liệu cá nhân. Điều này khiến cộng đồng người dùng không khỏi lo lắng về lý do tại sao một chiếc màn hình máy tính lại cần mức quyền hạn cao đến vậy để vận hành. Sự việc đã phơi bày lỗ hổng quyền riêng tư đáng quan ngại trong cơ chế quản lý phần mềm ngoại vi của Windows.

Chính chính sách tự động cài đặt ứng dụng thiết bị của Microsoft (khi người dùng không tắt cài đặt đề xuất) đã tạo điều kiện cho hành vi này diễn ra. Sự cố là lời cảnh báo về bản chất xâm nhập ngầm của các phần mềm bên thứ ba đến từ những thương hiệu lớn vốn dễ bị bỏ qua.

Theo công bố từ Gamers Nexus, danh sách các mã màn hình bị ảnh hưởng bao gồm 34GX900A-B, 45GX950A-B.AEU, 32GS95UE-B, 39GX950B, 27GP83B-B, 27GN800, LG 32GS95UE-B và LG 27GN850-B. Hiện tại, phía LG vẫn chưa đưa ra bình luận trực tiếp nào về vấn đề này.

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