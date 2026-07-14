5 dự án đi trước thời đại của Microsoft

Nổi tiếng với hệ điều hành Windows và bộ phần mềm Microsoft Office, Microsoft đã có một hành trình dài hơn 50 năm với nhiều ý tưởng sáng tạo. Trong số đó, một số đã thất bại hoàn toàn, trong khi những ý tưởng khác lại định hình công nghệ hiện đại, với 5 dự án độc đáo mà nhiều người có thể không biết.

Microsoft mới là công ty mở đầu cho máy tính bảng, mặc dù iPad là nhân tố thúc đẩy thị trường phát triển ẢNH: REUTERS

Đồng hồ thông minh Datalink

Năm 1994, Microsoft hợp tác với Timex để cho ra mắt Datalink - chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên có khả năng nhận danh bạ, lịch hẹn và danh sách việc cần làm từ máy tính cá nhân. Với khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét, Datalink đã mô phỏng nhiều tính năng mà chúng ta hiện nay đánh giá cao ở đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, trong khi đây là một ý tưởng thú vị, cách truyền tải thông tin từ máy tính đến đồng hồ thông qua màn hình CRT đã không phổ biến, dẫn đến sự thất bại của sản phẩm.

Dịch vụ bản đồ TerraServer

Cuối những năm 1990, Microsoft đã phát triển TerraServer - dịch vụ cung cấp hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp từ trên không với độ phân giải 1 mét (mỗi pixel trên ảnh đại diện cho 1 m² diện tích ngoài thực địa). Mặc dù ra mắt trước Google Earth, TerraServer không thể chiếm lĩnh thị trường và đã ngừng hoạt động. Hiện tại, Microsoft duy trì Bing Maps như một đối thủ cạnh tranh của Google Maps.

Đồng hồ thông minh SPOT Watch

Không chỉ dừng lại ở Datalink, Microsoft còn phát triển một sản phẩm khác "chuẩn" đồng hồ thông minh hơn mang tên SPOT Watch, với khả năng nhận thông tin từ tín hiệu radio FM thay vì máy tính.

Đồng hồ này có thể hiển thị thông tin thời tiết, thể thao và tin nhắn từ MSN Messenger. Tuy nhiên, với yêu cầu đăng ký thuê bao và thiết kế cồng kềnh, sản phẩm chỉ tồn tại trong 4 năm trước khi bị ngừng sản xuất.

Songsmith

Ra mắt vào năm 2009, Songsmith cho phép người dùng cung cấp giai điệu giọng hát và tự động tạo ra hợp âm và nhạc cụ phù hợp. Mặc dù không hiệu quả như các công cụ AI hiện đại, Songsmith đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng tạo ra các bản nhạc nền hài hước. Đáng chú ý, phiên bản miễn phí của Songsmith vẫn có sẵn trên trang web của Microsoft Research.

Máy tính bảng

Trước khi iPad ra đời, Microsoft đã phát triển "máy tính bảng" của riêng mình được gọi là Tablet PC, chạy phiên bản đặc biệt của Windows XP. Mặc dù có thiết kế tương tự như các máy tính bảng hiện đại, nhưng hạn chế về phần cứng đã khiến sản phẩm này khó bán. Với cấu hình yếu và giá thành cao, Tablet PC không thể thu hút người tiêu dùng.

Với những sản phẩm nói trên, Microsoft đã chứng minh khả năng sáng tạo với nhiều công nghệ đột phá, nhưng thường gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng. Trong thực tế, chúng không phải là những ví dụ duy nhất trong lịch sử của công ty, bởi Microsoft đã thử nghiệm nhiều thiết bị và công nghệ khác.

Những điều này cho thấy rằng đôi khi, nhiều ý tưởng thú vị đáng ra sẽ thành công, nhưng chỉ vì chúng đi trước thời đại. Khi Microsoft phát hành sản phẩm mới, biết đâu đó sẽ là một phiên bản sơ khai của công nghệ sẽ trở nên phổ biến trong tương lai.