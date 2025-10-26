Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao Microsoft vẫn giữ bí mật về Windows XP?

Kiến Văn
Kiến Văn
26/10/2025 08:51 GMT+7

Khi nhắc đến Windows, không thể không đề cập đến những phiên bản mang tính biểu tượng, với mỗi phiên bản đều có lý do riêng để được nhớ đến.

Windows 3.1 đã giúp người dùng thoát khỏi dấu nhắc lệnh DOS, trong khi Windows 95 mang đến cảm giác như một bước nhảy vọt vào tương lai. Tuy nhiên, Windows XP lại nổi bật hơn cả nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, độ ổn định và tính thân thiện với người dùng.

Không còn gì để mất, tại sao Microsoft vẫn giữ bí mật về Windows XP? - Ảnh 1.

Windows XP được xem là kỷ nguyên vàng mà Microsoft không thể tái hiện

ẢNH: BUSINESS INSIDER

Nhiều người đã giữ lại Windows XP lâu nhất có thể và cho đến nay, vẫn còn một số hệ thống nhúng chuyên biệt dựa trên hệ điều hành này. Đặc biệt, Microsoft đã duy trì chế độ Windows XP cho đến tận Windows 7. Windows XP không chỉ đơn thuần là một phiên bản nâng cấp, bởi nó đánh dấu sự chuyển mình từ MS-DOS và nhân Windows 9x sang nhân Windows NT, vốn được thiết kế cho doanh nghiệp.

Điều gì khiến Microsoft không thể mở khóa Windows XP

Công ty không còn hỗ trợ và cũng không thu lợi từ hệ điều hành này. Việc phát hành mã nguồn không chỉ bảo tồn giá trị lịch sử mà còn có thể khơi dậy một làn sóng phát triển phần mềm mới. Vậy tại sao Microsoft chưa thực hiện bước đi mã nguồn mở cho Windows XP? Mọi thứ bắt nguồn từ những vấn đề không hề đơn giản.

Mặc dù Microsoft từng phát hành MS-DOS 4.0 dưới dạng mã nguồn mở, nhưng Windows XP lại phức tạp hơn nhiều. Hệ điều hành này không chỉ là sản phẩm của Microsoft mà còn bao gồm nhiều thành phần độc quyền và được cấp phép từ các bên thứ ba. Điều này có nghĩa, ngay cả khi Microsoft muốn mở mã nguồn, họ cũng cần sự đồng ý từ những thực thể khác, một số trong số đó có thể đã không còn tồn tại.

Ngoài ra, việc mở mã nguồn Windows XP có thể dẫn đến việc phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật mới, trong khi vẫn còn nhiều hệ thống phụ thuộc vào nó. Mặc dù một phần mã nguồn của Windows XP đã bị rò rỉ trực tuyến vào năm 2020, nhưng điều này không gây ra khủng hoảng bảo mật do bản sao đó không đầy đủ.

Không còn gì để mất, tại sao Microsoft vẫn giữ bí mật về Windows XP? - Ảnh 2.

Đến nay Microsoft vẫn chưa thể mở mã nguồn của hệ điều hành đáng nhớ này

ẢNH: REDDIT

Hơn nữa, ngay cả khi Microsoft muốn mã nguồn mở Windows XP, điều đó cũng khó khả thi? Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhiều công cụ và thành phần đã không còn tồn tại khiến việc thực hiện một dự án mã nguồn mở trở nên khó khăn và có thể không đáng đầu tư.

Dù vậy, có những dự án như ReactOS đang nỗ lực giữ cho các ứng dụng Windows XP hoạt động và người dùng vẫn có thể chạy hệ điều hành này một cách an toàn thông qua máy ảo. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một bản sao có bản quyền vẫn là thách thức lớn nhất.

Windows XP có thể được coi là phiên bản Windows cuối cùng giữ lại sự đơn giản và không bị ảnh hưởng bởi những phiền toái của công nghệ hiện đại. Hệ điều hành này không chỉ giúp người dùng kết nối internet mà còn không phụ thuộc vào nó, không theo dõi hoạt động của người dùng và không chứa quảng cáo hay phần mềm rác. Huyền thoại về Windows XP vẫn tiếp tục ám ảnh các phiên bản Windows hiện đại, cho thấy sức hấp dẫn không thể phai mờ của nó trong lòng người dùng.

