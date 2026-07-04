Microsoft từng bắt buộc TPM 2.0 trên Windows 11 vì lý do nhiều người chưa biết

Cách nay 5 năm, Microsoft phát hành Windows 11 như một bản nâng cấp miễn phí cho hàng triệu máy tính, tương tự như Windows 10. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan trọng là TPM 2.0 phải có mặt để cài đặt hệ điều hành này, dẫn đến việc nhiều người dùng gặp khó khăn khi nâng cấp các thiết bị không tương thích.

Yêu cầu TPM 2.0 sẽ vẫn tồn tại trong tương lai vì nó đã trở thành một phần quan trọng trong mô hình bảo mật của Windows ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Sau khi nhận được phản hồi trái chiều từ người dùng, Microsoft đã điều chỉnh chính sách, cho phép các thiết bị cũ không có TPM 2.0 cũng có thể nâng cấp bằng cách bỏ qua yêu cầu này. Tuy nhiên, Microsoft chưa giải thích rõ lý do tại sao TPM lại trở thành điều kiện bắt buộc.

Vai trò của TPM 2.0 trong Windows 11

TPM không phải là một sáng chế mới của Microsoft cho Windows 11. Thực tế, nó tồn tại từ đầu những năm 2000 và được sử dụng rộng rãi trên các máy tính xách tay doanh nghiệp. Kể từ tháng 7.2016, Microsoft yêu cầu tất cả máy tính mới bán ra với Windows 10 phải có hỗ trợ TPM 2.0, có nghĩa nếu người dùng mua máy tính sau năm 2016, rất có thể nó đã được trang bị chip TPM, chỉ cần kích hoạt trong BIOS.

TPM hoạt động như một máy tính nhỏ trên bo mạch chủ nhằm bảo vệ các khóa mã hóa của người dùng. Nếu hệ điều hành hoặc bộ nạp khởi động bị xâm phạm, phần mềm độc hại có thể truy cập vào các khóa mã hóa. TPM giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ khóa trong chip riêng, làm cho việc truy cập trái phép trở nên khó khăn hơn.

Ngoài việc bảo vệ quá trình khởi động, TPM còn là nơi lưu trữ các khóa cho nhiều tính năng bảo mật quan trọng trong Windows, như BitLocker và Windows Hello. BitLocker có thể hoạt động mà không cần TPM, nhưng khi đó, khóa mã hóa sẽ được lưu trữ trong phần mềm, dễ bị tấn công. Với TPM, khóa được lưu trữ an toàn hơn, giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp.

Mặc dù Microsoft đã yêu cầu TPM 2.0, công ty cũng thừa nhận rằng người dùng vẫn có thể cài đặt Windows 11 trên các thiết bị không đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến việc không nhận được các bản cập nhật tính năng tự động và mất đi những lợi ích bảo mật mà TPM mang lại.

Yêu cầu TPM 2.0 sẽ vẫn tồn tại trong tương lai vì nó đã trở thành một phần quan trọng trong mô hình bảo mật của Windows. Các công ty công nghệ khác như Apple và Intel cũng đang áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự. Do đó, có khả năng Microsoft sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng các tính năng liên quan đến TPM trong các phiên bản Windows tiếp theo.