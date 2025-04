Microsoft sắp hồi sinh tính năng gây tranh cãi trên Windows 11

Theo ghi nhận của The Verge, Microsoft đã tung ra bản dựng thử nghiệm mới (phiên bản 26100.3902) trong kênh Release Preview. Đây là bản dựng đi kèm với cả Recall và Click to Do (gợi ý theo ngữ cảnh dựa trên AI - trí tuệ nhân tạo) dành cho những ai sở hữu PC Copilot+. Đây là những tính năng yêu cầu một NPU mạnh mẽ, điều kiện bắt buộc đối với các thiết bị này.

Recall đã bị Microsoft thu hồi một thời gian sau những lo ngại về quyền riêng tư ẢNH: MICROSOFT

Recall sẽ được tối ưu hóa cho một số ngôn ngữ nhất định, bao gồm Anh, Trung, Pháp, Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để chụp ảnh màn hình hoạt động trên PC, từ đó hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, người dùng có thể đặt câu hỏi như: "Find that document where I wrote my packing list for holidays abroad".

Microsoft đã làm gì để người dùng yên tâm với Recall?

Mặc dù Recall hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đã dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật. Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã triển khai một số biện pháp bảo mật, bao gồm việc yêu cầu người dùng đăng nhập bằng Windows Hello để xác nhận danh tính khi sử dụng Recall.

Đây là tin vui cho những ai mong chờ Recall cũng như những người muốn theo dõi cách thức hoạt động của tính năng này trong thực tế. Là một trong những tính năng AI cốt lõi của Microsoft dành cho PC Copilot+, Recall chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ cả người dùng và các chuyên gia bảo mật.

Microsoft có thể đang lo ngại về phản ứng của người dùng đối với tính năng này cũng như mức độ an toàn của Recall khi ra mắt trên quy mô lớn. Hiện tại, Recall vẫn được coi là một tính năng xem trước và sẽ có một đợt triển khai giới hạn khi chính thức ra mắt. Trong giai đoạn thử nghiệm, Microsoft cho biết việc triển khai sẽ diễn ra dần, vì vậy không phải tất cả người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm ngay lập tức.

Theo thông tin từ Microsoft, Recall dự kiến sẽ có mặt "vào đầu năm 2025 tại hầu hết thị trường". Tuy nhiên, điều này dường như không chính xác vì hiện tại chúng ta đang ở quý 2/2025. Đặc biệt, Recall sẽ không được phát hành tại châu Âu vào đầu năm 2025, mà sẽ "triển khai tại Khu vực Kinh tế châu Âu vào cuối năm nay", có thể do các quy định về dữ liệu trong khu vực này.