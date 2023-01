Microsoft sẽ tự động cập nhật máy tính Windows 11 21H2 lên 22H2

Theo Tech Unwrapped, mặc dù phiên bản Windows 21H2 vẫn còn 9 tháng hỗ trợ nhưng Microsoft đã thông báo quá trình cập nhật tự động thiết bị chạy phiên bản này lên Windows 11 22H2 đã bắt đầu. Quá trình này bao gồm cả máy tính tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, áp dụng cho cả Windows 11 Home lẫn Pro.

chụp màn hình

Với bản cập nhật tự động, chúng sẽ được tự động tải xuống và cài đặt trên thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, người sử dụng có một số quyền tự do hơn khi họ chỉ hoàn tất việc cập nhật bằng cách khởi động lại thiết bị.

Bên cạnh đó, nếu Microsoft phát hiện sự cố chẳng hạn như tính không tương thích với thiết bị của người dùng trong quá trình này, công ty sẽ tạm dừng cập nhật cho đến khi sự cố được giải quyết. Quá trình này không dành riêng cho Windows 11, Microsoft cũng đã thực hiện nó trong Windows 10.

Giải thích cho lý do cập nhật tự động, Microsoft cho biết điều này bắt nguồn từ vấn đề an toàn khi phiên bản mới sẽ an toàn hơn, có các tính năng và hỗ trợ mới, tiên tiến nhất. Vấn đề với Windows 11 là số lượng sự cố do chính các bản cập nhật gây ra, đó là lý do tại sao nhiều người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách chặn các bản cập nhật cho đến khi độ ổn định của chúng được xác minh.

Nếu muốn lên Windows 11 22H2 mà không cần phải chờ đợi Microsoft thực hiện cập nhật tự động, người dùng có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng bằng cách vào Settings > Windows Update.