Microsoft tốn thêm 250 triệu USD trong thương vụ Activision Blizzard

Khải Minh
26/05/2026 10:26 GMT+7

Thương vụ giúp Xbox sở hữu Call of Duty, Diablo và Warcraft tiếp tục phát sinh rắc rối khi Microsoft đồng ý chi 250 triệu USD để dàn xếp kiện tụng.

Theo Insidergaming, gần hai năm sau khi hoàn tất thương vụ mua Activision Blizzard, Microsoft vẫn chưa thể khép lại toàn bộ rắc rối pháp lý xoay quanh vụ thâu tóm lớn nhất lịch sử ngành game.

Microsoft đã đồng ý chi 250 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện liên quan thương vụ mua lại Activision Blizzard. Đây là thương vụ từng giúp Xbox đưa về hàng loạt thương hiệu lớn như Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch Candy Crush. Khác với những cuộc đối đầu với cơ quan quản lý từng đe dọa trực tiếp việc sáp nhập, vụ kiện lần này đến từ nhóm cổ đông Activision Blizzard. Họ cho rằng quá trình bán công ty cho Microsoft diễn ra theo cách không mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

Một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử game tiếp tục khiến Microsoft tốn kém, ngay cả khi Activision Blizzard đã chính thức về chung mái nhà Xbox

Với game thủ, diễn biến này gần như không tạo tác động trực tiếp đến các trò chơi hay dịch vụ Xbox. Tuy nhiên, nó cho thấy dư chấn từ thương vụ bom tấn này vẫn chưa kết thúc, dù Activision Blizzard đã chính thức nằm trong hệ sinh thái gaming của Microsoft.

Thương vụ trị giá gần 69 tỉ USD từng là một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất ngành game, kéo theo hàng loạt cuộc điều tra chống độc quyền tại Mỹ, Anh và nhiều thị trường khác. Microsoft cuối cùng hoàn tất thương vụ vào cuối năm 2023 sau nhiều tháng đấu pháp lý.

Việc dàn xếp thêm một vụ kiện cho thấy Microsoft đang tiếp tục dọn nốt những hồ sơ tồn đọng hậu sáp nhập để tập trung vào chiến lược Xbox lâu dài. Sau khi nắm quyền kiểm soát Activision Blizzard, hãng đã bắt đầu đưa nhiều tài sản game quan trọng vào hệ sinh thái của mình, đặc biệt là Game Pass.

