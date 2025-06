Microsoft xác nhận hai lỗi mới khiến Chrome 'nổi loạn'

Theo Neowin, Microsoft vừa chính thức xác nhận một loạt sự cố mới đang ảnh hưởng đến trình duyệt Google Chrome trên cả Windows 10 và 11. 'Thủ phạm' gây ra các lỗi này lại chính là Family Safety - tính năng được thiết kế để bảo vệ trẻ em.

Sau khi ghi nhận các báo cáo về việc Family Safety tự động chặn Chrome một cách khó hiểu, Microsoft giờ đây thừa nhận thêm hai lỗi mới, một lỗi khiến tính năng này trở nên vô dụng và một lỗi khác gây ra treo ứng dụng.

Trình duyệt Chrome gặp sự cố mới với Windows ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FORBES

Hoạt động chốt chặn kém hiệu quả với Chrome

Lỗi đầu tiên liên quan đến việc Family Safety không thể chặn Google Chrome một cách hiệu quả. Thông thường, phụ huynh sử dụng tính năng này để ngăn con em mình truy cập các trình duyệt không mong muốn. Tuy nhiên, Microsoft thừa nhận rằng danh sách chặn (blocklist) trên máy chủ của họ đã lỗi thời và chưa được cập nhật phiên bản mới nhất của Chrome.

Kết quả là ngay cả khi phụ huynh đã thiết lập lệnh cấm, trẻ em vẫn có thể mở và sử dụng trình duyệt Chrome một cách tự do. Microsoft cho biết họ đang trong quá trình cập nhật lại danh sách này.

Lỗi không chặn được thì... làm cho treo máy

Song song đó, một lỗi khác còn khó chịu hơn đã được báo cáo khi trình duyệt Chrome bị treo (crash) ngay khi khởi động trên các máy tính có bật Family Safety.

Theo đúng quy trình, khi một ứng dụng bị chặn được mở, Windows sẽ hiển thị thông báo 'You'll need to ask to use this app' (Bạn sẽ cần xin phép để sử dụng ứng dụng này). Nhưng thay vào đó, Chrome lại bị văng ra ngay lập tức. Microsoft đã điều tra và phát hiện ra lỗi này xảy ra khi tùy chọn 'Activity reporting' trong cài đặt Family Safety bị tắt.

Giải pháp tạm thời từ Microsoft

Trong khi chờ đợi một bản sửa lỗi triệt để hơn, Microsoft đã đưa ra một giải pháp tạm thời cho lỗi treo Chrome là các bậc cha mẹ cần truy cập cài đặt Family Safety và bật lại tính năng 'Activity reporting'.

Hiện tại, công ty vẫn đang nỗ lực để giải quyết cả hai vấn đề một cách hiệu quả nhất và sẽ cập nhật thêm thông tin trong thời gian tới. Sự cố này cho thấy ngay cả các tính năng hữu ích cũng có thể xung đột với nhau, gây ra những phiền toái không đáng có cho người dùng.