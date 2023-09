Miền Bắc bước vào 3 ngày mưa đỉnh điểm

Tin tức thời tiết hôm nay 12.9.2023: khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 180 mm.