Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay, tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7.9 đến 8 giờ ngày 8.9 có nơi trên 50 mm, như: Túc Đán (Yên Bái) 76 mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 66,6 mm, Tây Phong (Hòa Bình) 93 mm, Đập Đáy (Hà Nội) 119,2 mm…

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn nhiều ngày ĐÌNH HUY

Dự báo, từ chiều và đêm 8.9, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và tối 8.9 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo, từ ngày 9 - 12.9, ở Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, có nơi có mưa to đến rất to.

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 8 - 13.9 có mưa rào và giông rải rác, riêng từ ngày 9 - 12.9 có mưa rất to.

Khu vực Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối); Tây nguyên và Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi có mưa to đến rất to.