Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng 9 ngày, mưa giông hết tháng 6

Ngày 26.6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía nam của Trung Quốc xuống nước ta.

Miền Bắc mưa giông hết tháng 6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Chính vì vậy, khu vực miền Bắc từ đêm qua đến sáng nay có mưa vừa; vùng núi, trung du có nhiều điểm mưa to đến rất to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 150 mm như trạm: Tĩnh Túc (Cao Bằng) 211,2 mm, Quảng Nguyên (Tuyên Quang) 208,2 mm, Bạch Thông (Thái Nguyên) 182,2 mm… Tại Hà Nội từ sau 6 giờ sáng nay (26.6) cũng xuất hiện mưa giông mạnh.

Theo ông Khiêm, chính những cơn mưa giông của rãnh áp thấp này nên trong ngày hôm nay ở khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng kéo dài suốt từ ngày 17.6 tới giờ.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6.2026, rãnh áp thấp vẫn duy trì hoạt động ở khu vực miền Bắc. Vì thế trong khoảng thời gian này, miền Bắc vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và giông về chiều tối và đêm, vùng mưa tập trung nhiều ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc.

"Do có mưa giông và vùng thấp nóng chưa phát triển mạnh, nên trong những ngày tới ở miền Bắc nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm thông tin thêm, cũng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 6, các tỉnh miền Trung (khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng, vùng phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía đông của Đắk Lắk) tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng phát bản tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền Bắc. Theo đó, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Vì vậy, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường trên địa bàn 6 tỉnh trên.



