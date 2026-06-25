Dự báo khu vực có 'mưa vàng' sau nắng nóng đỉnh điểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25.6, dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh trung du và đồng bằng miền Bắc, phía tây tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số nơi ở vùng núi miền Bắc có nắng nóng trên 35 độ C. Dự báo từ ngày mai 26.6, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kết thúc.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay 25.6, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa giải nhiệt sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm ẢNH: T.N

Nguyên nhân là do miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam.

Ngoài ra, khu vực vùng núi miền Bắc còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió yếu lên đến độ cao 1.500 m, nên từ chiều tối và đêm 25.6, nhiều nơi sẽ có mưa rào và giông rải rác, một số có nơi mưa to.

Dự báo trong chiều tối và đêm 25.6, miền Bắc có với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Cụ thể, trong đêm nay 25.6 và ngày 26.6, các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên sẽ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 80 mm.

Khu vực Đồng bằng miền Bắc gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình có lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông sau những ngày nắng nóng, người dân các tỉnh miền Bắc cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá kèm theo gió giật mạnh.

Miền Trung nắng nóng nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm qua 24.6, nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra ở miền Trung. Cụ thể, phía đông tỉnh Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 40,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 40,2 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) là 40,6 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.6 và ngày 26.6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng ở từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.