Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 2 - 3.4, miền Bắc và miền Trung sẽ ở giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu tiên năm 2024.

Miền Bắc đón 2 ngày mưa giông, chấm dứt đợt nắng nóng đầu tiên năm 2024 ĐÌNH HUY

Trong thời gian này, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.



Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Nam bộ và các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 - 6.4, sau đó suy giảm dần. Nắng nóng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 4.4.

Khoảng ngày 5 - 6.4, khu vực Đông Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rào và giông, nền nhiệt giảm 5 - 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày 5 - 6.4 cao nhất là 30 độ C (giảm 5 độ C so với những ngày nắng nóng).

"Ngày 5 - 6.4, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây sẽ bị nén và đẩy dịch xuống khu vực Bắc bộ bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc. Ngoài ra, còn kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m nên trong thời gian này, chúng tôi đang theo dõi và cảnh báo ở Bắc bộ khả năng sẽ xảy ra đợt mưa giông. Nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và Trung bộ", bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) thông tin.

Theo bà Loan, do có sự tranh chấp của các khối không khí nóng và lạnh gây nên sự xáo trộn mạnh trong khí quyển nên trong mưa giông nhiều khả năng kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.