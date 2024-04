Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 1.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Sơn La ghi nhận nhiệt độ cao nhất Việt Nam ngay đầu tháng 4 ĐÌNH HUY

Cụ thể, H.Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, TP.Vinh (Nghệ An) 40,2 độ C, Hà Tĩnh 40,5 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 45%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,6 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Nam bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Trước đó, trong tháng 3, một địa phương khác của tỉnh Sơn La là H.Yên Châu đã ghi nhận nhiệt độ là 39,2 độ C, phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ngày là 38,9 độ C được ghi nhận vào năm 1969 và 2015.

Xem nhanh 12h ngày 1.4: Nắng nóng bất thường khắp cả nước

Dự báo, các ngày 2 - 3.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Nam bộ và các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 - 6.4, sau đó suy giảm dần. Nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.