Nắng nóng xuất hiện nhiều, mưa đá có khốc liệt?

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 31.3, khu vực tây bắc Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Ngày 1.4, tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Khu vực đông Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.