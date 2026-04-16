Miền Bắc đón đợt mưa giông 8 ngày từ hôm nay, người dân lưu ý điều gì?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc nước ta, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ vĩ bắc.

Hình ảnh mưa đá xuất hiện tại Lào Cai rạng sáng nay 16.4 ẢNH: MXH

Dự báo, từ đêm 16 - 17.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, ở khu vực miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ ngày 17.4, miền Bắc trời chuyển mát. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa giông với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm trong chiều và tối nay 16.4.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa giông. Cụ thể, từ chiều tối 18 - 20.4 và từ 22 - 24.4 miền Bắc sẽ có mưa giông, có nơi mưa rất to.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khuyến cáo, trong thời điểm xảy ra mưa giông nhiều khả năng sẽ có mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi và gió giật mạnh.

Trường hợp nếu đang di chuyển ngoài đường mà gặp mưa giông, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện và khu vực trống trải.

Cũng theo bà Vân, trong thời điểm nắng nóng ở miền Bắc đã kết thúc, khu vực từ Nghệ An - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 17.4, nắng nóng diện rộng ở khu vực trên kết thúc.

Khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C đến ngày 17.4. Từ ngày 18.4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung bộ kết thúc.