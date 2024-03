Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 25 - 26.3, khu vực Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc đón đợt mưa rào cuối tháng 3 ĐÌNH HUY

Trong khi đó, Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C, khu vực đồng bằng và ven biển 26 - 28 độ C.

Dự báo xa hơn về thời tiết miền Bắc, cơ quan khí tượng cho hay, khoảng ngày 28 - 29.3 , Tây Bắc bộ có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 30.3 - 3.4, khu vực này đón đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ từ đêm 26 - 29.3 có mưa rải rác, riêng vùng núi ngày 28 - 29.3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Bắc Trung bộ đêm 26.3, ngày 28 - 29.3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 30.3 - 3.4 trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng.

Ở miền Nam, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong 2 ngày tới và khả năng còn kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 50%. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1. Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2 - 4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn.

Hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6 với xác suất 75 - 80%.

Trong nửa cuối tháng 3, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông, cùng với đó vùng áp thấp phía tây phát triển dần, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc bộ, vùng núi phía tây thuộc Bắc Trung bộ. Sau đó, nắng nóng sẽ gia tăng và mở rộng dần sang các nơi khác của Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vào tháng 4 - tháng 6.