Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 12 - 13.11 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc nước ta.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào đầu tuần tới, vùng núi chuyển rét ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12 - 13.11, khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13.11, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày 13 - 14.11 là 24 độ C.



Cũng trong đợt không khí lạnh này, các tỉnh Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 13 - 17.11. Khu vực Bắc Trung bộ từ khoảng ngày 13.11 khả năng trời lạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong tháng 11 sẽ có khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh nhưng cường độ không mạnh, chỉ khiến trời lạnh về đêm và sáng, ban ngày vẫn có nắng.

Ngoài ra, nền nhiệt của tháng 11 năm nay dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C.

Mùa đông năm 2023 - 2024, các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 12.2023 - tháng 1.2024 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 2 - tháng 4.2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài. Xu hướng nhiệt độ trung bình trong thời gian này cũng cao hơn 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.