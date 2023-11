Đón không khí lạnh đúng ngày lập đông, người Hà Nội co ro ra đường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ; ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, có nơi mưa rất to.

Đường Nguyễn Trãi sáng nay, đa số người dân đều mặc áo khoác ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi 17 - 19 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ 30 sáng nay, trời Hà Nội khá lạnh với nền nhiệt khoảng 19 - 22 độ C. Nhiệt độ giảm 4 - 5 độ C cộng với gió đông bắc khiến người dân ra đường phải mặc áo ấm. Hôm nay cũng là ngày lập đông năm 2023.

Anh Hoàng Văn Giang (31 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm) cho biết, đợt không khí lạnh này đến nhanh và bất ngờ dù bản thân vẫn thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết. "Trưa hôm qua vẫn có nắng nhưng đến chiều tối trời mưa và chuyển lạnh rất nhanh, tôi phải trùm áo mưa", anh Giang nói.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong tháng 11 sẽ có khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh nhưng cường độ không mạnh, chỉ khiến trời lạnh về đêm và sáng, ban ngày vẫn có nắng.

Ngoài ra, nền nhiệt của tháng 11 năm nay dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C.

Trời đôi lúc có mưa phùn, một số người dân cẩn thận mặc thêm áo mưa ĐÌNH HUY

Trẻ nhỏ cuộn tròn trên xe máy vì trời lạnh ĐÌNH HUY

Nền nhiệt sáng nay tại Hà Nội khoảng 19 - 22 độ C ĐÌNH HUY

Học sinh mang theo áo khoác khi tới trường ĐÌNH HUY

Người dân mặc ấm khi ăn sáng ĐÌNH HUY

Một ly trà nóng ở vỉa hè cũng là lựa chọn của nhiều người ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, bên hồ Gươm nhiều người vẫn thích thú chụp ảnh ĐÌNH HUY

Để tránh bị cảm lạnh, một số người tập thể dục phải mặc thêm quần áo dài ĐÌNH HUY