Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở Tây nguyên, Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; tại khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16.9 đến 8 giờ ngày 17.9 có nơi trên 60 mm như: La Dạ (Bình Thuận) 62,9 mm, Đắk Ru (Đắk Nông) 110,8 mm, Lộc Phú (Lâm Đồng) 82,2 mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 154,2 mm, Mái Dầm (Hậu Giang) 82,2 mm, Xuân Hòa (Sóc Trăng) 71,4 mm…

Miền Bắc đón mưa 3 ngày liền, miền Trung sắp hứng mưa trên 500 mm ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, từ ngày 17 - 19.9, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong khi đó, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Nhận định xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay, miền Bắc sẽ đón đợt mưa giông diện rộng từ đêm 20 - 23.9.

Tại Bắc và Trung Trung bộ, từ 18 - 21.9, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.

Ngoài ra, ngày 19.9, ở Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 90 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 20.9, mưa lớn ở Tây nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm dần.