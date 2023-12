Miền Bắc đón rét đỉnh điểm đúng đêm Noel, có nơi dưới 0 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Miền Bắc đón rét đỉnh điểm đúng đêm Noel ĐÌNH HUY

Khoảng từ sáng 19.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó đến Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.



Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trời rét.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường khiến đợt rét đậm kéo dài ít nhất đến ngày 25.12. Đỉnh điểm rét rơi vào ngày cuối tuần (ngày 24.12 - đêm Noel).

Theo ông Tuấn, trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ tại đồng bắc Bắc bộ sẽ xuống thấp hơn đợt rét trước, khoảng 9 - 12 độ C. Ở Trung bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tâm mưa rơi vào Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

"Tại vùng núi Bắc bộ, nhiệt độ xuống dưới 3 độ C. Đồng thời, mây mỏng về đêm khiến khu vực núi cao có thể xuống dưới 0 độ C nên khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết", ông Tuấn nói, và khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được sưởi ấm bằng than; vùng núi cao sẽ có gió lạnh nên cần che kín các khu vực nuôi gia súc, gia cầm; băng giá sẽ làm nông nghiệp mất mùa nên cũng phải có biện pháp che chắn cho hợp lý.

Phó phòng Dự báo thời tiết cho rằng, đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây gió mạnh trên Biển Đông.

Từ ngày 19.12, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19.12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.