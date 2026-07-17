Miền Bắc mưa lớn trên 350 mm

Liên quan đến đợt mưa lớn ở miền Bắc, bà Nguyễn Hương Lý, dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 16.7, vùng hội tụ gió đã hình thành và phát triển từ độ cao 1.500 - 5.000 m gây ra mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to cho khu vực vùng núi phía bắc; một số nơi đã ghi nhận được lượng mưa trên 200 mm.

Miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn dồn dập ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo phân tích và nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, vùng hội tụ gió này sẽ hoạt động mạnh hơn và sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn bộ miền Bắc trong ngày 17.7. Vùng núi, trung du và tỉnh Quảng Ninh là những nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất và sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

"Mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19.7, tức là đến ngày chủ nhật, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm. Ở khu vực vùng đồng bằng miền Bắc chỉ có mưa giông rải rác và mưa vừa mưa to chỉ xảy ra cục bộ", bà Lý dự báo.

Bà Lý cảnh báo, người dân cần hết sức lưu ý trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt là ở vùng núi và trung du được cảnh báo nguy cơ có mưa cường độ lớn với lượng mưa có thể đạt trên 100 mm trong 3 giờ và có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc, và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Theo cơ quan khí tượng, sau đợt này, miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa kéo dài khác. Theo đó, từ ngày 20 - 23.7 m, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to; các khu vực khác ở miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày 24.7, mưa có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Tuyến đường huyết mạch từ Lai Châu sang Điện Biên bị đứt gãy 30 m

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, từ đêm 15 - 16.7, trên địa bàn tỉnh này xảy ra mưa lớn gây ra lũ quét, gây thiệt hại tài sản của người dân, hư hỏng công trình hạ tầng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã di dời 4 nhà dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở đất; 1 hộ dân bị đất đá sạt vào nhà, 1 hộ dân khác bị ngập nước.

Về hạ tầng, nhiều tuyến đường tỉnh bị đất đá trôi xuống mặt đường như ĐT.127, ĐT.129, ĐT.135 gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, tại Km76+250/QL12 đi Điện Biên, thuộc địa bàn bản Chiềng Chăn, bị sạt lở làm mất đường, chiều dài 30 m, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sau xảy ra sự việc, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo tại 2 đầu vị trí sạt lở. Trong thời gian chờ khắc phục, tỉnh Lai Châu có phương án phân luồng giao thông tạm thời.

Theo đó, phương tiện lưu thông giữa tỉnh Lai Châu và Điện Biên đi theo QL12 đến Km40 (xã Pa Tần) thì rẽ vào QL4H (Pa Tần - Bum Tở), tiếp tục đi theo QL4H đến Km184+700 (Điện Biên) và ngược lại.

Phương tiện lưu thông đến xã Nậm Hàng và ngược lại đi theo QL12 đến Km40 (xã Pa Tần), rẽ vào QL4H (Pa Tần - Bum Tở) đi tiếp đến Km279 (xã Bum Tở); tiếp đó, rẽ trái vào đường tỉnh 127 (Bum Tở - Nậm Hàng), tiếp tục theo đường tỉnh 127 đến xã Nậm Hàng và ngược lại.

Ngoài Lai Châu, tỉnh Lào Cai cũng bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, có khoảng 7 hộ dân bị đất, đá tràn vào nhà. Tại xã Nậm Xé, mưa lũ cuốn trôi 10 con trâu, gây sạt lở tại Km50+300, QL279. Tại QL32 và QL279 phát sinh khoảng 112 m3 sạt ta luy dương và 203 m3 đất bùn tràn rãnh dọc, mặt đường.