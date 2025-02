Thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, trong tháng 1 vừa qua, nước ta đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 9.1, 14.1 và 26.1. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 26.1 gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, một số nơi tại Hà Giang và Lào Cai đã xuất hiện mưa tuyết.

Miền Bắc, miền Trung còn nhiều ngày rét trong tháng 2 ẢNH: CTV

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,3 độ C và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,1 độ C.

Nhiệt độ trong tháng 1 hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi thấp hơn. Riêng Đông Bắc bộ và một số nơi Tây Nam bộ có nhiệt độ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn 1,5 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh ở nước ta, gây ra rét đậm, rét hại kéo dài và các hiện tượng băng giá, sương muối. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung bộ thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 3, hoạt động của không khí lạnh hoạt động yếu dần và ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Đến tháng 4, miền Bắc khả năng đón nắng nóng sớm, nhiệt độ trung bình tại khu vực này cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 5 - tháng 7, ở Bắc bộ, nắng nóng lan dần sang phía đông, Trung bộ nắng nóng có khả năng duy trì nhiều ngày. Đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.

Cũng trong thời kỳ này, hoạt động bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn). Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng Bắc bộ nhiệt độ có thể cao hơn 0,5 - 1 độ C trong tháng 7.