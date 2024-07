Miền Bắc mưa lớn đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 3.7, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 3.7 có nơi trên 50 mm như: Tân Lập (Hà Giang) 285,2 mm, Chiềng Khoong (Sơn La) 94,6 mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 83,2 mm, Quài Nưa (Điện Biên) 81,2 mm, Nhất Tiến (Lạng Sơn) 74 mm, Lùng Cải (Lào Cai) 63,8 mm, TT.Thắng (Bắc Giang) 54,2 mm, Mai Đình (Hà Nội) 54,6 mm…

Từ chiều 4.7, mưa lớn tại miền Bắc giảm dần CTV

Dự báo, từ chiều tối 3 - 4.7, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Từ chiều 4.7, mưa lớn ở các khu vực này có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 3.7, ở khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh thành phố, gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Biển Đông thời tiết xấu

Hiện nay, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, đêm 3 - 4.7, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.