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Thời sự

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm 2 ngày trước đợt mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
05/06/2026 18:45 GMT+7

Dự báo thời tiết miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trong ngày 6 - 7.6. Sau đó từ ngày 8.6, miền Bắc sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng.

Chiều 5.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ thông tin nhận định mới nhất diễn biến thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung trong những ngày tới.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm 2 ngày trước đợt mưa lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc nắng nóng trong ngày 6 - 7.6, từ ngày 8.6 sẽ có mưa lớn diện rộng

ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Vũ Tuấn Anh, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 6.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Khu vực các tỉnh trung du và đồng bằng miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sang đến ngày 7.6, nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn ra toàn miền Bắc, cường độ nắng nóng tăng lên. Dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Ông Vũ Tuấn Anh cũng lưu ý, các tỉnh vùng núi Bắc bộ từ chiều tối và đêm ngày 6 - 7.6 vẫn có nguy cơ xảy ra mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Sang đến ngày 8.6, nắng nóng miền Bắc có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm ngày 8.6 cho đến hết ngày 9.6, nhiều khả năng miền Bắc xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, không khí sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn.

Miền Trung nắng nóng trên 39 độ C, kéo dài đến 9.6

Cũng theo ông Vũ Tuấn Anh, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng trong 4 ngày tới. Do chịu chịu tác động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, dự báo thời tiết từ 6 - 8.6, các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất trong ngày đạt 35 - 38 độ C, không loại trừ một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C.

Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 8.6, khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Ông Vũ Tuấn Anh cũng cho biết, dự báo từ ngày 9.6, vùng nắng nóng ở miền Trung thu hẹp lại, tập trung chính ở khu vực từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai.

"Người dân cần lưu ý, thời tiết đang nắng nóng đột ngột chuyển sang mưa giông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh", ông Vũ Tuấn Anh khuyến cáo.

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