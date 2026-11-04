Miền Bắc rét 13 độ C, miền Trung mưa lớn 4 ngày

Chiều 4.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về tác động của không khí lạnh, dự báo thời tiết 10 ngày tới trên phạm vi cả nước.

Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông 2026 - 2027 ẢNH: C.T.V

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 10 năm nay ghi nhận số đợt không khí lạnh ít hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng chỉ có 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 4.10 gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to.

Mưa xảy ra ở các miền Bắc, từ Thanh Hóa - Nghệ An và mở rộng xuống phía nam.

Dự báo thời tiết đêm 5.11 đến sáng 6.11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu lệch đông. Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác.

Đến khoảng ngày 8 - 9.11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Dự báo thời tiết ngày 8 - 9.11, miền Bắc có mưa, mưa rào và giông.

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ giảm xuống 16 - 19 độ C; vùng núi miền Bắc có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét và đây sẽ là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ đêm 8 - 12.11, vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình của miền Trung, từ ngày 9 - 12.11, từ Thanh Hóa đến TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, tổng lượng mưa ở miền Bắc tháng 11 phổ biến cao hơn từ 15 - 30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh và khu vực Nam bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại trên cả nước dự báo tổng lượng mưa thấp hơn từ 20 - 40% so với cùng kỳ nhiều năm.

El Nino khiến nhiệt độ tháng 10 nóng kỷ lục trong 65 năm Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, thời tiết tháng 10 chịu ảnh hưởng của El Nino cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình tháng khắp cả nước cao hơn từ 1 - 2 độ C. Riêng miền Bắc, nhiệt độ trung bình tháng cao hơn 2 - 3 độ C; ngoại trừ một số nơi ở Nam bộ nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10.2026, nhiệt độ trung bình toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất cùng thời kỳ từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961. Trên phạm vi toàn quốc ghi nhận 148 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình cả tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó 80 trạm khí tượng ở miền Bắc; 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình ngày cao nhất trong tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, riêng miền Bắc có 69 trạm.



