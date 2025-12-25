Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung mưa lớn 2 ngày

Phan Hậu
Phan Hậu
25/12/2025 07:45 GMT+7

Không khí lạnh gây rét đậm ở vùng núi cao các tỉnh miền Bắc, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa lớn trong 2 ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực phía đông miền Bắc. Dự báo 8 tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn đến ngày 26.12.

Miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung mưa lớn 2 ngày- Ảnh 1.

Dự báo 8 tỉnh miền Trung có mưa lớn trong 2 ngày 25 - 26.12

ẢNH: TN

Miền Bắc hôm nay có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 5 độ C. Sau khi ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực đông Bắc bộ, không khí lạnh ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, tây bắc Bắc bộ và trung Trung bộ. 

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh miền Bắc và bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ, vùng núi miền Bắc từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. 

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa lớn 2 ngày

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ hôm nay có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Từ chiều và đêm 25.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều tối và đêm qua 24.12, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 16 - 23 giờ ngày 24.12 có nơi trên 50 mm như: trạm Trà Lọt (Đồng Tháp) là 63,8 mm; trạm U Minh (Cà Mau) là 63,2 mm; trạm Rạch Giá (An Giang) là 55 mm….

Dự báo từ chiều và tối nay 25.12, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong 2 ngày 25  26.12, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Dự báo tổng lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

Thời tiết Noel và tết Dương lịch 2026: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Thời tiết Noel và tết Dương lịch 2026: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Những ngày cuối năm sẽ có không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét sâu, vùng núi có nơi rét đậm, miền Trung và Nam bộ có mưa rào từ lễ Giáng sinh.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Không khí lạnh rét đậm dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận