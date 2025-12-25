Miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung mưa lớn 2 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực phía đông miền Bắc. Dự báo 8 tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn đến ngày 26.12.

Dự báo 8 tỉnh miền Trung có mưa lớn trong 2 ngày 25 - 26.12 ẢNH: TN

Miền Bắc hôm nay có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 5 độ C. Sau khi ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực đông Bắc bộ, không khí lạnh ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, tây bắc Bắc bộ và trung Trung bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh miền Bắc và bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ, vùng núi miền Bắc từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa lớn 2 ngày

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ hôm nay có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Từ chiều và đêm 25.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều tối và đêm qua 24.12, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 16 - 23 giờ ngày 24.12 có nơi trên 50 mm như: trạm Trà Lọt (Đồng Tháp) là 63,8 mm; trạm U Minh (Cà Mau) là 63,2 mm; trạm Rạch Giá (An Giang) là 55 mm….

Dự báo từ chiều và tối nay 25.12, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong 2 ngày 25 26.12, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Dự báo tổng lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.