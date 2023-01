Miền bắc rét đậm trước tết Nguyên đán 2023

Ngày 9.1, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã thông tin về tình hình thời tiết cả nước trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trước tết Nguyên đán, miền bắc có khả năng xảy ra rét đậm, sau đó trời vẫn duy trì ở ngưỡng rét, vùng núi rét đậm. Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong dịp tết, khu vực trung và nam Trung bộ nhiều khả năng có mưa, miền nam nắng ấm. Ngoài ra, dịp tết năm nay được dự đoán ít có khả năng xảy ra bão.

Cụ thể, từ ngày 15 - 18.1 (tức 24 - 27 tháng chạp) miền bắc sẽ có một đợt rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống từ phía bắc. Dự báo, nhiệt độ trung bình duy trì ở 13 - 15 độ C, thời tiết chủ đạo là nhiều mây, có khả năng xảy ra mưa nhỏ, trời rét đậm ở vùng núi và trung du; khu vực Trung bộ và Nam bộ, dự báo sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi; khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng mưa rào cục bộ vào chiều tối, ban ngày có nắng.

Trong tết Nguyên đán, ngày 19 - 24.1 (tức 28 đến mùng 3 tết), tại miền bắc, nhiệt độ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trời rét, vùng núi có rét đậm, phía đông Bắc bộ có ngày có mưa nhỏ, mưa phùn.





Dự báo, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức dưới 20 độ C, vùng núi từ 15 - 17 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Tại khu vực bắc Trung bộ, trời có mưa nhỏ vài nơi, trung và nam Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Tây nguyên phổ biến ít mưa, nhiệt độ từ 28 - 31 độ C. Khu vực Nam bộ có khả năng xảy ra mưa rào cục bộ vào chiều tối, ban ngày có nắng, nhiệt độ từ 32 - 33 độ C.

Sau tết Nguyên đán 2023, từ 25 - 29.1 (tức 4 - 8 tháng giêng), tại miền bắc được dự báo sẽ có không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ có ngày có mưa nhỏ, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Tại miền trung, trời tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác tại khu vực thuộc trung và nam Trung bộ. Khu vực Tây nguyên, Nam bộ, phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Dịp tết Nguyên đán năm nay, người lao động được nghỉ từ thứ sáu ngày 20.1 đến hết thứ năm ngày 26.1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).