Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang tiến gần biên giới nước ta. Từ khoảng chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Miền Bắc rét dưới 10 độ C, Nam bộ nắng nóng cả tuần kèm mưa trái mùa ẢNH: NHẬT THỊNH

Không khí lạnh mạnh tràn về cũng khiến miền Bắc tạm thời chấm dứt đợt nồm ẩm kéo dài gần 1 tuần qua. Trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 15.3, miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng đêm 16.3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 14 - 17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17 - 19 độ C.

Hà Nội từ đêm 15.3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14 - 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 15.3 đến sáng sớm 16.3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ đêm 15.3, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nam bộ nắng nóng cả tuần

Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh thì Nam bộ và Tây nguyên có nắng nóng. Cơ quan khí tượng cho hay, từ ngày 15 - 21.3, khu vực này ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất ở TP.HCM trong giai đoạn này khoảng 33 - 34 độ C, tương tự các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương.

Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.