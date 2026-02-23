Miền Bắc sắp có mưa rào 4 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay 23.2 đến ngày 4.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào trong 4 ngày.

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 1.3, miền Bắc sẽ có 4 ngày mưa rào ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo thời tiết hôm nay 23.2 đến ngày mai 24.2, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong đó, các tỉnh khu vực Đông Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết khu vực Bắc Trung bộ hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Dự báo thời tiết ngày mai 24.2, Bắc Trung bộ khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết hôm nay ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên miền Trung chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Nhận định thời tiết từ đêm mai 24.2 đến ngày 4.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Đặc biệt, từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc sẽ có 4 ngày mưa, mưa rào. Dự báo thời tiết từ khoảng ngày 25 - 26.2 và khoảng từ chiều tối 28.2 - 1.3, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng khoảng đêm 24 - 25.2, từ Thanh Hóa đến Huế khả năng có mưa rải rác.

Các khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên miền Trung trong 9 ngày tới, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông; Nam bộ có nơi nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong mưa giông những ngày tới, người dân cần chủ động đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.