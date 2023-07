Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ từ chiều tối và đêm 14 - 21.7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Miền Bắc sắp đón 10 ngày mưa giông, nhiều nơi mưa rất lớn CAO AN BIÊN

Các tỉnh Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ khoảng ngày 15.7 nắng nóng suy giảm dần. Riêng các tỉnh Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ từ 14 - 21.7 có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 13 - 24.7 chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Dự báo xa hơn về mưa giông, cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 12.7 - 10.8, hiện tượng mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ.

Các khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng ngày 18 - 25.7. Trong nửa đầu tháng 7, nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã có mưa rất to, độ ẩm đất tăng cao nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trong những ngày dự báo có mưa thời gian tới ở khu vực nói trên.

Về nhiệt độ, từ ngày 12.7 - 10.8, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 độ C.

Lượng mưa trong thời kỳ này tại một số nơi thuộc vùng núi tây bắc và việt bắc ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5 - 15%.

Các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 15 - 30%, riêng tại Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 30 - 60% so với TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng sẽ duy trì từ nay đến ngày 14.7, sau đó thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt. Khoảng cuối tháng 7 sang đầu tháng 8, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc bộ và Trung bộ.