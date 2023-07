Miền Bắc sắp đón một tuần mưa giông vào chiều tối

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 10.7, ở Bắc bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc13 giờ chiều phổ biến từ 35 - 36 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ chiều phổ biến 60 - 70%.

Miền Bắc sẽ có mưa nhiều vào chiều tối ĐH

Dự báo ngày 11 - 12.7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Khu vực Bắc bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Từ ngày 12 - 20.7, khu vực Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khoảng chiều tối và đêm 14 - 19.7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 15.7 nắng nóng giảm dần.

Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, các tỉnh bắc Trung bộ và nam Trung bộ từ 14 - 19.7 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 16.7 nắng nóng giảm dần.

Tây nguyên và Nam bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.