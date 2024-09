Miền Bắc tiếp tục mưa lớn ít nhất đến ngày 12.9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (10.9), ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.9 - 3 giờ ngày 10.9 có nơi trên 200 mm như: Yên Ninh (Yên Bái) 321,6 mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 272,8 mm, Hương Sơn (Hà Nội) 254,2 mm, Quang Trung (Nam Định) 207,8 mm…

Hàng loạt các thành phố ở miền Bắc đang bị ngập nặng ẢNH: NGUYÊN QUANG

Dự báo, vùng núi và trung du miền Bắc trong ngày 10.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm 11.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.

Thiệt hại thảm khốc sau bão Yagi: 71 người chết và mất tích

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ngày 10.9, có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 300 mm. Ngày và đêm 11.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, cũng trong ngày 10.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều tối và tối cùng ngày, ở khu vực Đà Nẵng - Khánh Hoà, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 12.9, khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão Yagi đã làm 98 người chết, mất tích (58 người chết, 40 người mất tích), trong đó do bão 12 người; do sạt lở đất, lũ quét 72 người; do lũ cuốn 06 người; do sập cầu Phong Châu 8 người; 746 người bị thương; 47.566 nhà ở bị hư hỏng...