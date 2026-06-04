Miền Bắc ứng phó mưa cường suất lớn

Ngày 4.6, Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ban hành Công điện số 1685/CĐ-CHCN về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Hà Nội ngập trong trận mưa lớn đầu mùa hôm cuối tháng 5 ẢNH: ĐÌNH HUY

Công điện được gửi tới các Quân khu 1, 2, 3; Quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, thủ đô Hà Nội; Cảnh sát biển Việt Nam; Quân đoàn 12 và Binh đoàn 18.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 4.6, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 130 mm; có nơi mưa với cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Cục Cứu hộ, Cứu nạn đề nghị các đơn vị trên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt; duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp.

Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát kế hoạch, phương án ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai có thể xảy ra. Đồng thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).